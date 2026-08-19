¿Quién es Nelson Sahiel Cedillo? El saltillense que apunta al Mundial Sub-20 y Los Ángeles 2028

Nelson Sahiel Cedillo Velázquez es uno de los futbolistas saltillenses que actualmente buscan abrirse camino en el futbol profesional. Con apenas 19 años, el mediocampista ya debutó en la Liga MX con Santos Laguna y recientemente fue parte de la Selección Mexicana Sub-20 que consiguió su clasificación al Mundial de la categoría de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Nacido en Saltillo, Coahuila, el 21 de marzo de 2007, Cedillo se desempeña como mediocentro y es derecho. Su formación futbolística se desarrolló principalmente en las fuerzas básicas de Santos Laguna, club al que llegó desde categorías juveniles y con el que recorrió diferentes niveles antes de acercarse al primer equipo.

Su proceso con los Guerreros incluyó participaciones en las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-17, Sub-19 y Sub-21. En el camino disputó finales con diferentes equipos juveniles del club, hasta convertirse en una de las opciones consideradas para dar el salto al plantel profesional.

El momento que marcó un antes y un después en su carrera llegó el 4 de abril de 2026, cuando Santos Laguna enfrentó al América en el Estadio Corona. Cedillo apareció como titular y disputó sus primeros minutos en la máxima categoría del futbol mexicano. El encuentro terminó empatado 1-1. Su debut llegó después de una campaña constante con Santos Sub-21. Durante la temporada 2025-26 acumuló 28 partidos y 2 mil 340 minutos con la categoría, además de participar en dos encuentros con el primer equipo y sumar 140 minutos en Liga MX, de acuerdo con registros estadísticos. Pero su crecimiento no se ha limitado al futbol de clubes. Cedillo también comenzó a formar parte de los procesos de Selección Mexicana desde categorías juveniles. En 2024 fue convocado al combinado Sub-18 y posteriormente continuó dentro del radar de los representativos nacionales.

En 2026 recibió el llamado a la Selección Mexicana Sub-20, con la que disputó el Campeonato Sub-20 de Concacaf. El torneo tenía un doble objetivo para el Tricolor: conseguir el boleto al Mundial Sub-20 de 2027 y asegurar la clasificación olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. Durante el certamen, el futbolista saltillense también tuvo protagonismo en el marcador. El 30 de julio, ante Guatemala, anotó de tiro libre en la victoria mexicana por 4-0, resultado que ayudó al equipo a terminar como líder de su grupo. Así, el nombre de Nelson Sahiel Cedillo comienza a aparecer en dos escenarios: el futbol profesional con Santos Laguna y el proceso de Selecciones Nacionales. Su historia todavía está en una etapa inicial, pero el mediocampista ya cuenta con algunos de los primeros capítulos que cualquier joven futbolista busca: debutar en Liga MX, vestir la camiseta de México y participar en un proceso que apunta hacia dos grandes competencias internacionales. Para Saltillo, su recorrido representa también la aparición de otro futbolista de la ciudad en el máximo circuito. Ahora, el siguiente objetivo para Cedillo será consolidarse con Santos y continuar dentro del proceso de México rumbo al Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.