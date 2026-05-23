Miley Cyrus inmortaliza su legado con estrella en Hollywood

La estrella del pop Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que “representa la inmortalidad” de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por amigos cercanos, así como por su novio, Maxx Morando, y su familia.

“Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!”, celebró la estrella estadounidense durante un discurso de aceptación de la estrella número 2 mil 845, que fue colocada frente al popular museo de cera Madame Tussauds Hollywood, en una de las calles más concurridas de Los Ángeles.

Miley Cyrus recordó una de las canciones de su repertorio titulada “Walk of Fame”, que precisamente honra este famoso bulevar y cuyo cierre termina con el mantra: “Vivirás para siempre”.