Miley Cyrus inmortaliza su legado con estrella en Hollywood
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La cantante y actriz celebró uno de los mayores reconocimientos de su carrera rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo
La estrella del pop Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que “representa la inmortalidad” de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por amigos cercanos, así como por su novio, Maxx Morando, y su familia.
“Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!”, celebró la estrella estadounidense durante un discurso de aceptación de la estrella número 2 mil 845, que fue colocada frente al popular museo de cera Madame Tussauds Hollywood, en una de las calles más concurridas de Los Ángeles.
Miley Cyrus recordó una de las canciones de su repertorio titulada “Walk of Fame”, que precisamente honra este famoso bulevar y cuyo cierre termina con el mantra: “Vivirás para siempre”.
NVITADOS DE LUJO
Además de su siempre cercana y querida amiga Tish Cyrus, asistieron Anya Taylor-Joy y la diseñadora y empresaria Donatella Versace para acompañar a la protagonista de Hannah Montana en este momento épico.
“No sólo celebramos una carrera, celebramos a una mujer que le enseñó a toda una generación a apropiarse de sus propias historias”, dijo Anya Taylor-Joy al micrófono.
Nominada tres veces al Premios Globo de Oro en los apartados musicales, Miley Cyrus “es una aclamada compositora con numerosos sencillos y álbumes certificados platino y diamante”, indicó la Cámara de Comercio de Hollywood en un escrito que ensalzó la figura de quien alguna vez encarnó a la superestrella del pop-rock Hannah Montana en la serie de Disney que definió a toda una generación en los años 2000.
UNA LEYENDA, SI ME LO PREGUNTAS
Veinte años después de su debut en Hannah Montana, la artista de 33 años “ha transformado continuamente la música pop, moviéndose con fluidez entre géneros como el pop, el rock, el country, el soul y el alternativo, consolidándose como un verdadero camaleón musical”, indicó el organismo.
Ganó su primer Premios Grammy en 2024 a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por Flowers, el sencillo más vendido alrededor del mundo en 2023.
Más allá de la música, Miley Cyrus es además fundadora de la Happy Hippie Foundation, que apoya a jóvenes LGBTQ+, así como de la Miley Cyrus Foundation, dedicada a apoyar a las madres en toda su diversidad. (Con información de EFE)