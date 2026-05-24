Vuelo de Aeroméxico con ruta a Corea del Sur regresa a CDMX por imprevisto; viajaban influencers

El vuelo AM090 de la aerolínea Aeroméxico con ruta a Corea del Sur tuvo que regresar a Ciudad de México, cuando sobrevolaba Chihuahua, luego que se reportara un imprevisto en el parabrisas del avión la madrugada del domingo; entre sus pasajeros se encontraban influencers, artistas, periodistas y conductores de televisión. Pese al presunto daño en el parabrisas del avión un Boeing 787-8 y la molestia e incertidumbre de las personalidades, el aterrizaje se realizó sin incidentes mayores; sin embargo, Aeroméxico aún no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la avería.

Personalidades como Wendy Guevara, Kunno, Celia Lora, Lolita Cortés, Gaby Ramírez, Tania Vázquez, Nacho Casano, Vanessa ‘Labios 4K’ y La Bebeshita compartieron su experiencia en redes sociales sobre el incidente. De acuerdo con sus testimonios, el avión llevaba varias horas de vuelo, tras realizar una escala en Monterrey, cuando se informó que el parabrisas resultó dañado por lo que tuvo que regresar a CDMX.

“Van a arreglar el parabrisas del avión porque se dañó y no podemos volar así por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y vamos a ver qué pasa”, dijo Wendy Guevara en una storie de Instagram en su cuenta de Instagram.

Otra integrante del clan de ‘Las Pérdidas’, Vanessa ‘Labios 4K’ indicó que los pasajeros abordaron el nuevo avión con una ruta directa, señalando que “ahora sí ya vamos a Corea, pero vamos directo, ya no vamos a ir a cargar gasolina a Monterrey”, indicó. Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el vuelo se reanudó durante la mañana del domingo 24 de mayo y en estos momentos se encuentra en ruta a Corea del Sur, su destino de origen.

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