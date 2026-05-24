Saraperos derrota 7-1 a Rieleros y rescata el último juego de la serie

Los Saraperos de Saltillo evitaron la barrida en Aguascalientes tras imponerse 7-1 a los Rieleros de Aguascalientes en el tercer juego de la serie disputado en el Parque Alberto Romo Chávez. La Nave Verde construyó el triunfo con una sólida apertura de Erich Uelmen y un ataque oportuno que explotó en las últimas entradas. El derecho trabajó seis entradas en blanco, limitando a Rieleros a solo cuatro imparables, además de mantener bajo control a bateadores importantes como José Rondón y Andretty Cordero.

El juego permaneció cerrado durante los primeros episodios. Saltillo tomó ventaja en la cuarta entrada luego de que Brandon Villarreal se embasó con toque y más adelante Chris Carter conectó sencillo productor para colocar el 1-0 frente al abridor Ben Holmes.

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Rieleros intentó reaccionar en varias ocasiones, pero Uelmen respondió con ponches oportunos y apoyo defensivo. Ramón Ríos participó en dobles matanzas clave y Luis Guillorme retiró a Gabriel Noriega cuando intentaba robar segunda base en la quinta entrada. La ofensiva sarapera encontró el golpe definitivo en la séptima. Fernando Villegas abrió con sencillo y posteriormente Oscar Colás conectó cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho para ampliar la ventaja a 3-0. En la parte baja de ese episodio, José Rondón acercó a Rieleros con jonrón solitario ante Enderson Franco, aunque Saltillo respondió de inmediato en la octava entrada. Luis Guillorme negoció pasaporte, Brandon Villarreal avanzó con sencillo y Ramón Ríos produjo una carrera con doblete. Más adelante, Danny Ortiz conectó imparable productor de dos anotaciones para ampliar el marcador a 6-1. Saltillo todavía agregó una más en la novena con doblete de Alex Mejía y sencillo impulsor de Luis Guillorme para sellar el 7-1 definitivo.

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El bullpen también respondió para asegurar el triunfo. Enderson Franco, Luis Frías y Jesús Cruz limitaron a Rieleros a solo una carrera en las últimas tres entradas y evitaron cualquier intento de reacción local. Con el resultado, Saraperos cortó la mala racha en Aguascalientes y evitó regresar a Saltillo con la barrida en contra, mostrando una mejora importante desde el pitcheo y la defensa tras los primeros dos encuentros de la serie.

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