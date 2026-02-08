Saltillo Soccer resuelve en el complemento y aplasta 7-0 a San Pedro
Con seis anotaciones en la segunda mitad, La Manada superó con claridad a San Pedro en el estadio Olímpico, dentro de la jornada 19 de la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional
El Saltillo Soccer volvió a dar una muestra de su momento en la recta final del torneo al imponerse con claridad 7-0 a San Pedro, en duelo correspondiente a la jornada 19 de la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional, disputado en la cancha del estadio Olímpico.
Luego de la actuación de la semana anterior, la respuesta del público fue notoria. Aficionados acudieron al inmueble para respaldar a un equipo que, una vez más, encontró la forma de traducir su propuesta ofensiva en el marcador, aunque el trámite inicial fue más cerrado de lo que el resultado final sugiere.
Durante la primera mitad, ambos conjuntos tuvieron aproximaciones, pero también mostraron imprecisiones en el último toque. San Pedro logró sostener el orden defensivo durante varios pasajes del encuentro y el duelo se mantuvo parejo. Fue hasta el cierre del primer tiempo cuando Saltillo logró romper el cero. Gilberto Cano aprovechó una de las opciones generadas para marcar el 1-0, ventaja mínima con la que se fueron al descanso.
El panorama cambió de forma clara en el complemento. El ajuste táctico realizado por Joel de León fue clave para modificar el desarrollo del partido. El equipo adelantó líneas, incrementó la presión y comenzó a encontrar espacios que antes no aparecían. Con mayor ritmo y circulación del balón, Saltillo fue empujando a su rival hacia su propio campo.
La diferencia se reflejó en el marcador durante los últimos 25 minutos, tramo en el que cayeron seis anotaciones. San Pedro no logró recomponer su esquema defensivo ante la insistencia del cuadro local, que encontró profundidad por las bandas y precisión dentro del área.
Salvador Medina fue uno de los protagonistas de la tarde al firmar un doblete y llegar a 14 goles en la temporada regular. Además de sus anotaciones, participó de manera directa en la generación ofensiva del equipo, aportando asistencias que terminaron por inclinar el encuentro.
Ricardo Reyes también se hizo presente en dos ocasiones, aprovechando los espacios que se abrieron conforme avanzaron los minutos. A la lista de goleadores se sumó Néstor Hernández, quien cerró la cuenta con un par de tantos que confirmaron el 7-0 definitivo ante un rival que terminó superado.
Con este resultado, Saltillo Soccer refuerza su posición en la tabla y mantiene el impulso de cara a la parte final del campeonato. Más allá del marcador abultado, el equipo destacó por la capacidad de ajustar el planteamiento y sostener la intensidad hasta el último tramo del partido, un aspecto que ha marcado su rendimiento reciente.