Saltillo Soccer resuelve en el complemento y aplasta 7-0 a San Pedro

El Saltillo Soccer volvió a dar una muestra de su momento en la recta final del torneo al imponerse con claridad 7-0 a San Pedro, en duelo correspondiente a la jornada 19 de la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional, disputado en la cancha del estadio Olímpico.

Luego de la actuación de la semana anterior, la respuesta del público fue notoria. Aficionados acudieron al inmueble para respaldar a un equipo que, una vez más, encontró la forma de traducir su propuesta ofensiva en el marcador, aunque el trámite inicial fue más cerrado de lo que el resultado final sugiere.

Durante la primera mitad, ambos conjuntos tuvieron aproximaciones, pero también mostraron imprecisiones en el último toque. San Pedro logró sostener el orden defensivo durante varios pasajes del encuentro y el duelo se mantuvo parejo. Fue hasta el cierre del primer tiempo cuando Saltillo logró romper el cero. Gilberto Cano aprovechó una de las opciones generadas para marcar el 1-0, ventaja mínima con la que se fueron al descanso.