¡Imparables! Con cinco goles, Saltillo Soccer se impone a Real San Cosme en casa

Saltillo Soccer firmó una tarde productiva en casa y volvió a confirmar su buen momento al imponerse 5-0 a Real San Cosme, en duelo correspondiente a la fecha 19 del torneo de la Tercera División Profesional, disputado este sábado en el estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva.

El encuentro ofrecía un atractivo especial por el contexto de ambos equipos y por la racha que arrastraban los locales. Durante la primera mitad, el desarrollo fue más cerrado de lo que sugiere el marcador final. Real San Cosme se plantó con orden, redujo espacios y logró contener los intentos de Saltillo Soccer, que tuvo mayor posesión pero pocas oportunidades claras frente al arco. La insistencia del conjunto local no se tradujo en goles antes del descanso, por lo que el partido se fue al entretiempo sin anotaciones.

TE PUEDE INTERESAR: América confirma la salida de Allan Saint-Maximin en medio de denuncia por racismo

El panorama cambió de forma clara en la segunda parte. Apenas al minuto 10 del complemento, Salvador Medina abrió el marcador con un disparo de media distancia que terminó por romper el equilibrio del encuentro. El gol le dio mayor soltura al equipo saltillense, que comenzó a encontrar espacios ante un rival obligado a adelantar líneas.