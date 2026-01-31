¡Imparables! Con cinco goles, Saltillo Soccer se impone a Real San Cosme en casa
La Manada definió el partido en el segundo tiempo, sumando su segunda victoria consecutiva en la Tercera División Profesional
Saltillo Soccer firmó una tarde productiva en casa y volvió a confirmar su buen momento al imponerse 5-0 a Real San Cosme, en duelo correspondiente a la fecha 19 del torneo de la Tercera División Profesional, disputado este sábado en el estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva.
El encuentro ofrecía un atractivo especial por el contexto de ambos equipos y por la racha que arrastraban los locales. Durante la primera mitad, el desarrollo fue más cerrado de lo que sugiere el marcador final. Real San Cosme se plantó con orden, redujo espacios y logró contener los intentos de Saltillo Soccer, que tuvo mayor posesión pero pocas oportunidades claras frente al arco. La insistencia del conjunto local no se tradujo en goles antes del descanso, por lo que el partido se fue al entretiempo sin anotaciones.
El panorama cambió de forma clara en la segunda parte. Apenas al minuto 10 del complemento, Salvador Medina abrió el marcador con un disparo de media distancia que terminó por romper el equilibrio del encuentro. El gol le dio mayor soltura al equipo saltillense, que comenzó a encontrar espacios ante un rival obligado a adelantar líneas.
Poco después llegó el 2-0, cuando Osvaldo Delgado cobró un tiro libre que, tras un desvío con la pierna derecha, terminó en el fondo de la portería. A partir de ese momento, Saltillo Soccer tomó el control total del partido y comenzó a reflejarlo en el marcador.
Héctor Ojeda fue el encargado de ampliar la ventaja. El atacante marcó el tercer tanto y más adelante volvió a aparecer para colocar el 4-0, aprovechando los errores defensivos de un Real San Cosme que ya mostraba desgaste físico. La superioridad local quedó confirmada con el quinto gol, obra de Santiago Vitela desde el punto penal, con el que se cerró la cuenta.
Con este resultado, Saltillo Soccer sumó su segunda victoria consecutiva, luego del triunfo obtenido la jornada anterior como visitante ante los Leones de Nuevo León por marcador de 2-1. La racha le permite al equipo mantenerse en la parte alta de la clasificación y seguir acumulando puntos en una fase clave del campeonato.
El cuerpo técnico destacó la paciencia mostrada en la primera mitad y la efectividad lograda tras el descanso, factores que marcaron la diferencia en el resultado final. Para Saltillo Soccer, el reto será mantener esta regularidad en las siguientes jornadas y aprovechar el impulso que le han dado los resultados recientes ante su afición.