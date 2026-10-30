Saltillo Soccer visita a Artesanos Metepec entre derrotas y dudas

Saltillo Soccer tiene programada una visita de alta exigencia ante Artesanos Metepec este sábado a las 4 de la tarde, en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, Estado de México. El duelo corresponde a la Jornada 10 de la Liga Premier Serie A 2026-27. Los Coyotes llegan con tres derrotas consecutivas y la urgencia de recuperar terreno en el Grupo 1. Cayeron 3-0 ante Mineros de Fresnillo, 2-1 contra Vaqueros Reynosa y 3-2 frente a ACF Zapotlanejo.

Según la tabla del club, el conjunto saltillense marcha octavo con ocho puntos en ocho partidos, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Ariel Morán e Iván Medina suman cuatro goles cada uno y serán referentes para intentar reencontrarse con la victoria. El partido también marca el regreso a la actividad de Saltillo Soccer después de que su compromiso de la Jornada 9 ante Cañoneros FC fuera reprogramado, sin fecha definitiva.

<div> Instagram </div> </blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>/embed" frameborder="0">

Artesanos Metepec, dirigido por Gustavo Contreras, buscará reaccionar luego de perder el invicto frente a La Tribu de Ciudad Juárez. Su entrenador reconoció molestias físicas en el plantel, pero confía en aprovechar la localía para volver a sumar. La previa está marcada por reportes sobre presuntos adeudos salariales y pagos pendientes de transporte en Saltillo Soccer, situación que habría puesto en duda el viaje al Estado de México. Hasta hoy viernes, el club mantiene el partido en su calendario y no se ha confirmado una cancelación. Después, los coahuilenses recibirán a Club de Ciervos el 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero. La prioridad será cortar la mala racha y acercarse a los cuatro primeros puestos del grupo, que otorgan boletos a la Liguilla.