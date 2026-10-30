Saltillo Soccer visita a Artesanos Metepec entre derrotas y dudas
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Los Coyotes acumulan tres descalabros consecutivos y buscan recuperar terreno en la Liga Premier, mientras persisten las incógnitas
Saltillo Soccer tiene programada una visita de alta exigencia ante Artesanos Metepec este sábado a las 4 de la tarde, en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, Estado de México.
El duelo corresponde a la Jornada 10 de la Liga Premier Serie A 2026-27.
Los Coyotes llegan con tres derrotas consecutivas y la urgencia de recuperar terreno en el Grupo 1. Cayeron 3-0 ante Mineros de Fresnillo, 2-1 contra Vaqueros Reynosa y 3-2 frente a ACF Zapotlanejo.
Según la tabla del club, el conjunto saltillense marcha octavo con ocho puntos en ocho partidos, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas.
Ariel Morán e Iván Medina suman cuatro goles cada uno y serán referentes para intentar reencontrarse con la victoria.
El partido también marca el regreso a la actividad de Saltillo Soccer después de que su compromiso de la Jornada 9 ante Cañoneros FC fuera reprogramado, sin fecha definitiva.
Artesanos Metepec, dirigido por Gustavo Contreras, buscará reaccionar luego de perder el invicto frente a La Tribu de Ciudad Juárez. Su entrenador reconoció molestias físicas en el plantel, pero confía en aprovechar la localía para volver a sumar.
La previa está marcada por reportes sobre presuntos adeudos salariales y pagos pendientes de transporte en Saltillo Soccer, situación que habría puesto en duda el viaje al Estado de México.
Hasta hoy viernes, el club mantiene el partido en su calendario y no se ha confirmado una cancelación.
Después, los coahuilenses recibirán a Club de Ciervos el 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero.
La prioridad será cortar la mala racha y acercarse a los cuatro primeros puestos del grupo, que otorgan boletos a la Liguilla.