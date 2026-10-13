Saltillo Soccer visita a Santos Laguna en busca de recuperarse en la Copa Promesas

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    Saltillo Soccer visita a Santos Laguna en busca de recuperarse en la Copa Promesas
    Los Coyotes buscarán una victoria en Torreón para dejar atrás los tropiezos recientes en sus dos competencias. FOTO: SALTILLO SOCCER

Después de sufrir su primera derrota en la Copa Promesas, los Coyotes buscarán recuperar terreno frente a Santos Laguna, rival al que ya vencieron 3-2 durante la presente campaña

Saltillo Soccer tendrá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su semana cuando visite a Santos Laguna este miércoles 14 de octubre, en la sexta jornada de la Copa Promesas 2026-2027. El encuentro se disputará a las 11:00 horas en la cancha 2 del Territorio Santos Modelo, en Torreón.

El compromiso llega en un momento complicado para el conjunto coahuilense, que arrastra resultados adversos en sus dos competencias. En la Copa Promesas sufrió su primera derrota del torneo al caer 3-0 frente a Irritilas, mientras que en la Liga Premier Serie A perdió 2-1 ante Vaqueros de Reynosa durante la Jornada 7.

Los dirigidos por Joel de León buscarán recuperar sensaciones frente a los Guerreros, en un duelo que representa la posibilidad de volver a sumar en el certamen juvenil y dejar atrás los tropiezos recientes.

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UUN DUELO PARA RECUPERAR CONFIANZA

Antes de caer ante Irritilas, Saltillo Soccer había construido un inicio positivo en la Copa Promesas, con tres victorias y un empate en sus primeras cuatro presentaciones. Entre sus resultados destacaron los triunfos sobre Club Calor y Santos Laguna, además de la victoria en penales frente a Irritilas, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario en su primer enfrentamiento.

Sin embargo, la derrota por 3-0 ante el cuadro de San Pedro de las Colonias frenó el paso de los saltillenses y les impidió pelear por el liderato del Grupo 3. Ahora, el equipo tendrá que mostrar una mejor respuesta para retomar el ritmo que lo mantuvo entre los protagonistas de las primeras jornadas.

El panorama también exige atención en la Liga Premier. La caída ante Vaqueros de Reynosa extendió a cuatro partidos la racha sin ganar de Saltillo Soccer en esa competencia, con derrotas frente a FC Santiago, Mineros de Fresnillo y el conjunto tamaulipeco, además del empate contra Héroes de Zaci.

En Reynosa, los Coyotes lograron responder rápidamente al gol inicial del rival, pero terminaron por recibir la anotación decisiva al minuto 81. El resultado dejó al equipo con la tarea de corregir errores y encontrar mayor regularidad en sus actuaciones.

SANTOS, UNA NUEVA PRUEBA PARA LOS COYOTES

El antecedente más reciente entre Saltillo Soccer y Santos Laguna en la Copa Promesas favorece al equipo coahuilense, que consiguió imponerse 3-2 en su primer enfrentamiento de la campaña. Ese resultado forma parte de las victorias que marcaron el arranque del torneo para los saltillenses.

La visita al TSM Cancha 2 será una oportunidad para intentar repetir aquella actuación y recuperar terreno después del tropiezo ante Irritilas. El desafío será encontrar respuestas ofensivas y mejorar el funcionamiento colectivo ante un rival que ya conoce sus recursos.

El partido está programado para las 11:00 horas de este miércoles y no contará con transmisión, de acuerdo con la información difundida por el club.

Después de este compromiso, Saltillo Soccer volverá a concentrarse en la Liga Premier Serie A, donde recibirá a ACF Zapotlanejo el sábado 17 de octubre. Por ahora, el objetivo inmediato será responder en Torreón y evitar que los resultados recientes condicionen su camino en la Copa Promesas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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