Fórmula 1 volverá a África: Ruanda tendrá un Gran Premio en 2030

La Fórmula 1 planea volver a competir en África después de más de tres décadas de ausencia. El campeonato anunció un acuerdo con Ruanda para organizar un Gran Premio a principios de la década de 2030, una carrera que dependerá de la construcción de un circuito permanente y de la preparación de la infraestructura necesaria para recibir a equipos, pilotos y aficionados. El anuncio se realizó este martes 13 de octubre en Kigali, capital ruandesa, con la participación de Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1; Mohammed Ben Sulayem, titular de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y Paul Kagame, presidente del país. El contrato contempla diez años de competencias, aunque todavía no se establece una fecha para la primera carrera.

El proyecto marcaría el regreso de la categoría al continente desde el 14 de marzo de 1993, cuando Alain Prost ganó el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami, por delante de Ayrton Senna y Mark Blundell. Desde entonces, África permanece fuera del calendario del campeonato mundial.

BUGESERA, EL PUNTO DE PARTIFA A diferencia de Sudáfrica, que ya cuenta con experiencia como sede de la Fórmula 1, Ruanda deberá construir una instalación que cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad de la máxima categoría. El circuito se proyecta en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali y cerca del nuevo aeropuerto internacional. El diseño está a cargo de WurzDesign, encabezado por el expiloto Alex Wurz, en colaboración con Tilke Engineers and Architects. La propuesta contempla aprovechar los desniveles naturales del terreno para incorporar cambios de elevación en el trazado. Sin embargo, el diseño definitivo sigue en desarrollo y uno de los objetivos centrales será obtener la homologación Grado 1 de la FIA, indispensable para albergar una carrera de Fórmula 1. La infraestructura también está planteada para funcionar más allá del fin de semana de competencia. El complejo podría recibir otras categorías del automovilismo, encuentros empresariales y eventos internacionales, con la intención de generar empleos y atraer visitantes durante el año. Kagame señaló que el propósito es que la inversión tenga efectos económicos a largo plazo y no se limite a la celebración de una carrera. La iniciativa se suma a los esfuerzos de Ruanda por atraer eventos deportivos internacionales, como los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de 2025.

UN MERCADO DE MILLONES DE AFICIONADOS El regreso a África también representa una oportunidad para ampliar la audiencia de la Fórmula 1. Según las cifras difundidas por el campeonato, el continente cuenta con más de 100 millones de aficionados, mientras que una parte importante de sus seguidores en determinados mercados del África subsahariana tiene menos de 35 años. El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton ha defendido durante años la necesidad de recuperar una carrera en territorio africano. Con el acuerdo con Ruanda, esa posibilidad avanza, aunque todavía deberá superar los retos relacionados con la construcción y la organización del evento. Para Domenicali, la incorporación de esta sede forma parte de la estrategia de expansión internacional de la categoría. El reto será convertir el interés de los aficionados en oportunidades para desarrollar el automovilismo local, además de los beneficios comerciales y turísticos.

SIN FECHA CONFIRMADA PARA EL DEBUT La Fórmula 1 aún debe definir cómo incorporará el Gran Premio de Ruanda a un calendario que ha contemplado hasta 24 carreras por temporada. La disponibilidad de fechas, los compromisos con otras sedes y el avance de las obras serán factores determinantes. Aunque el objetivo apunta a los primeros años de la década de 2030, no existe una fecha definitiva para el estreno. Si la carrera se celebra en 2030, habrán pasado 37 años desde la última prueba disputada en África. El acuerdo abre el camino para que Ruanda se convierta en la próxima sede africana del campeonato, pero el resultado se medirá más allá de la primera bandera a cuadros: la construcción del circuito, su utilización durante el resto del año y las oportunidades de participación para profesionales locales serán parte de los desafíos que determinarán el alcance del proyecto.