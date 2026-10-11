Saltillo Soccer tropieza en Reynosa: cae 2-1 ante Vaqueros y alarga su mala racha en Liga Premier

Saltillo Soccer volvió a quedarse con las manos vacías en la Liga Premier Serie A. El cuadro coahuilense perdió 2-1 ante Vaqueros de Reynosa, el sábado en el estadio Solidaridad de Tamaulipas, en la Jornada 7 de la temporada 2026-2027. El equipo dirigido por Joel de León llegó a la frontera con la urgencia de reencontrarse con el triunfo, pero sufrió otro revés que complica su momento deportivo. Pese a responder al primer golpe del anfitrión, no consiguió sostener la igualdad y terminó cediendo los tres puntos en el cierre del compromiso.

El marcador se abrió al minuto 8 a favor de los Vaqueros. La reacción saltillense fue inmediata: al 10’, el representativo de Coahuila consiguió el 1-1 y dejó abierta la disputa. Ambos conjuntos se fueron al descanso con el empate, resultado que mantenía vivas las aspiraciones visitantes. En el complemento, el encuentro permaneció igualado hasta la recta final. Fue al minuto 81 cuando Reynosa encontró el 2-1 definitivo, una anotación que frustró el intento del Saltillo Soccer por sumar fuera de casa y permitió al cuadro tamaulipeco celebrar ante su afición. La derrota prolongó a cuatro partidos la racha sin ganar de Saltillo en el campeonato. Desde su triunfo 2-0 sobre Correcaminos UAT II, el conjunto cayó 4-1 ante FC Santiago, empató 2-2 con Héroes de Zaci y perdió 3-0 frente a Mineros de Fresnillo, antes de este nuevo tropiezo.

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En siete jornadas, los saltillenses registran dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Además, han recibido 17 goles y marcado 10, cifras que evidencian la necesidad de mejorar su trabajo defensivo para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. El calendario tampoco concede demasiado margen. Los dirigidos por Joel de León enfrentarán el miércoles 14 de octubre a Santos Laguna en la Copa Promesas y volverán a la actividad de Liga Premier el sábado 17, cuando reciban a Zapotlanejo. La próxima cita en casa será una oportunidad para cortar la sequía y recuperar confianza