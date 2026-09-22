Saltillo Soccer vs Santos Laguna: horario y dónde ver la Copa Promesas

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    Saltillo Soccer vs Santos Laguna: horario y dónde ver la Copa Promesas
    El Estadio Olímpico será escenario del encuentro entre Saltillo Soccer y Santos Laguna, con entrada gratuita para la afición. FOTO: SALTILLO SOCCER

Saltillo Soccer buscará aprovechar su condición de local para sumar ante Santos Laguna y mantenerse en la pelea dentro del Grupo 3

Saltillo Soccer tendrá este miércoles una nueva prueba dentro de la Copa Promesas 2026-27, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Olímpico de Saltillo, en partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo.

El encuentro está programado para las 17:00 horas y la entrada será gratuita para los aficionados que quieran acompañar a los Coyotes en este compromiso. El partido también podrá seguirse a través de Multimedios Canal 6.3 y el canal de YouTube de Telediario Coahuila En Vivo.

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El duelo pondrá frente a frente a dos conjuntos que llegan con números similares en la competencia, aunque con diferencias en su producción ofensiva.

De acuerdo con el balance previo presentado por Saltillo Soccer, ambos equipos han disputado dos partidos en la Copa Promesas. Los Coyotes registran una victoria y un empate, mientras que Santos Laguna acumula un triunfo y una derrota.

En cuanto a los puntos, Saltillo Soccer suma 4 unidades, por las 3 de Santos Laguna. La diferencia también aparece en los goles: el conjunto saltillense ha marcado cuatro tantos y recibido uno, mientras que los Guerreros tienen ocho goles a favor y dos en contra.

Saltillo Soccer llega a esta jornada después de conseguir resultados positivos en sus primeras apariciones dentro de la competencia.

En su debut, los Coyotes derrotaron 3-0 a Club Calor, con goles de Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez. Posteriormente se enfrentaron a Irritilas FC, duelo que terminó 1-1 durante el tiempo regular y que Saltillo ganó 4-2 en penales.

Ese resultado permitió al cuadro saltillense sumar dos unidades adicionales en su registro de la competencia, de acuerdo con el sistema de puntuación del torneo.

Santos Laguna, por su parte, buscará recuperarse después de haber sufrido su primera derrota en el certamen y aprovechar su capacidad ofensiva para complicar al cuadro local.

Para los Coyotes, el compromiso representa la posibilidad de continuar sumando en el Grupo 3 y mantenerse en la pelea dentro de una competencia que también busca brindar minutos y exposición a futbolistas jóvenes.

El Estadio Olímpico será nuevamente escenario para Saltillo Soccer, que buscará hacer valer su condición de local ante uno de los equipos pertenecientes a la estructura de la Liga MX.

El partido entre Saltillo Soccer y Santos Laguna se disputará este miércoles 23 de septiembre a las 17:00 horas, con entrada gratuita. La transmisión estará disponible por Multimedios Canal 6.3 y YouTube Telediario Coahuila En Vivo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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