Selene Cortés, de Tuzas, denuncia acoso en redes sociales; la lista de víctimas sigue creciendo

“Cosas que para algunas personas son ‘normales’ porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva ‘normal’ o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar”.

Ante el caso de Camberos, la portera no dudó en compartir su postura:

“La seguridad de las jugadoras siempre debe ser prioridad en un país donde la violencia a la mujer prevalece, las instituciones tienen que trabajar en un protocolo para garantizar el bienestar de las mujeres en la liga. Parece que estamos esperando que pase algo horrible”.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Pamela Reyes y los obstáculos que enfrentó para destacar en el tochito

Agregó:

“Un ‘es un loquito, no le hagas caso’ o un ‘solo no vayas sola’ no es suficiente cuando varias hemos recibido mensajes violentos, con amenazas de hasta despertar en bolsas de plástico y no se han encontrado a los hostigadores”.