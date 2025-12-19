Tigres busca renovar a Javier Aquino y mantener su experiencia más allá del Clausura 2026

Tigres ya comenzó a delinear su proyecto deportivo rumbo al Clausura 2026 y, dentro de ese plan, uno de los temas prioritarios es la renovación de Javier Aquino, uno de los futbolistas más experimentados e identificados con la institución en la última década.

El contrato del mediocampista mexicano concluyó al término de 2025, por lo que su futuro inmediato se encuentra en negociación.

De acuerdo con reportes, la directiva felina busca extender su vínculo por un periodo corto, con la intención de mantener su liderazgo y experiencia dentro de un plantel que atraviesa un proceso natural de transición generacional.

Aquino, de 35 años, es considerado uno de los referentes del vestidor y forma parte del tridente de veteranos de Tigres junto a Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, jugadores que han marcado época en el club y cuya influencia va más allá de lo que aportan en el terreno de juego.

La propuesta que se analiza sería una renovación sin incremento salarial y por un lapso reducido, lo que permitiría evaluar su rendimiento torneo a torneo.