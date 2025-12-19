Santiago Giménez fue operado exitosamente del tobillo y apunta a volver en febrero de 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El delantero mexicano del AC Milan fue intervenido quirúrgicamente con éxito y su tiempo estimado de recuperación lo proyecta de regreso a las canchas en febrero de 2026, con margen suficiente rumbo al Mundial
Santiago Giménez fue operado con éxito del tobillo derecho, una lesión que lo había limitado durante los últimos meses y que finalmente requirió intervención quirúrgica.
El procedimiento se realizó bajo supervisión médica del AC Milan, club al que pertenece el delantero mexicano, y los reportes indican que la cirugía se desarrolló sin complicaciones.
La decisión de pasar por el quirófano se tomó luego de que el atacante no respondiera de forma óptima al tratamiento conservador, situación que lo llevó a perder continuidad y minutos de competencia desde el cierre de 2025.
TE PUEDE INTERESAR: Germán Berterame, el delantero más eficaz de México en 2025 y la mejor opción para Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026
Ante ese escenario, tanto el jugador como el club priorizaron una recuperación completa pensando en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con los tiempos médicos estimados, Giménez estará fuera de actividad entre seis y ocho semanas, por lo que su regreso a los entrenamientos y a la competencia oficial se proyecta para febrero de 2026.
Si la rehabilitación avanza conforme a lo planeado, el atacante podría volver a sumar minutos a finales de ese mes o a inicios de marzo.
La ausencia del “Bebote” representa una baja sensible para el Milan, pero también para la Selección Mexicana, que sigue de cerca su evolución de cara al Mundial de 2026.
No obstante, el calendario de recuperación le permitiría retomar ritmo competitivo con suficiente anticipación antes del arranque del torneo.
Con 24 años, Giménez enfocará los próximos meses en completar su proceso de rehabilitación física, con el objetivo de regresar en plenitud y competir por un lugar protagónico tanto en la Serie A como en el proyecto mundialista encabezado por Javier Aguirre.