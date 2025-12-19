Santiago Giménez fue operado exitosamente del tobillo y apunta a volver en febrero de 2026

Santiago Giménez fue operado con éxito del tobillo derecho, una lesión que lo había limitado durante los últimos meses y que finalmente requirió intervención quirúrgica.

El procedimiento se realizó bajo supervisión médica del AC Milan, club al que pertenece el delantero mexicano, y los reportes indican que la cirugía se desarrolló sin complicaciones.

La decisión de pasar por el quirófano se tomó luego de que el atacante no respondiera de forma óptima al tratamiento conservador, situación que lo llevó a perder continuidad y minutos de competencia desde el cierre de 2025.

Ante ese escenario, tanto el jugador como el club priorizaron una recuperación completa pensando en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con los tiempos médicos estimados, Giménez estará fuera de actividad entre seis y ocho semanas, por lo que su regreso a los entrenamientos y a la competencia oficial se proyecta para febrero de 2026.