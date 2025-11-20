Tigres Femenil salva el empate ante el América y se define la Final en Monterrey

En un duelo lleno de giros en el Estadio Ciudad de los Deportes, Tigres Femenil logró recomponer el camino en la segunda parte y firmó un empate 3-3 frente al América Femenil, dejando abierta la resolución del título del Apertura 2025 para el partido de Vuelta en Monterrey.

El encuentro comenzó con el conjunto azulcrema tomando la iniciativa desde el silbatazo inicial. Las locales presionaron alto y generaron peligro constante, lo que llevó a que la defensiva felina viviera minutos complicados. Al 17’, una mano dentro del área de Greta Espinoza tras una barrida derivó en la marcación de un penalti. Después de la revisión en el VAR, la decisión se mantuvo y Irene Guerrero convirtió desde los once pasos para el 1-0.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Rosario Central fue declarado campeón de la Liga de Argentina 2025

La zaga felina no logró estabilizarse tras ese momento. Apenas unos minutos después, Farmer barrió sobre Sarah Luebbert dentro del área, lo que provocó un segundo penal. Ahora fue Scarlett Camberos quien tomó el balón y amplió la ventaja venciendo a Ceci Santiago, que poco pudo hacer ante la ejecución.