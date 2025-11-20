Tigres Femenil salva el empate ante el América y se define la Final en Monterrey

Fútbol
/ 20 noviembre 2025
    Tigres Femenil salva el empate ante el América y se define la Final en Monterrey
    Tigres Femenil reaccionó en la segunda mitad y logró empatar 3-3 frente al América Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, luego de irse al descanso con una desventaja de tres goles. FOTO: MEXSPORT

El duelo dejó abierta la lucha por el título del Apertura 2025, que se definirá en Monterrey tras una ida marcada por penales, intervenciones clave y un cierre intenso de las visitantes

En un duelo lleno de giros en el Estadio Ciudad de los Deportes, Tigres Femenil logró recomponer el camino en la segunda parte y firmó un empate 3-3 frente al América Femenil, dejando abierta la resolución del título del Apertura 2025 para el partido de Vuelta en Monterrey.

El encuentro comenzó con el conjunto azulcrema tomando la iniciativa desde el silbatazo inicial. Las locales presionaron alto y generaron peligro constante, lo que llevó a que la defensiva felina viviera minutos complicados. Al 17’, una mano dentro del área de Greta Espinoza tras una barrida derivó en la marcación de un penalti. Después de la revisión en el VAR, la decisión se mantuvo y Irene Guerrero convirtió desde los once pasos para el 1-0.

La zaga felina no logró estabilizarse tras ese momento. Apenas unos minutos después, Farmer barrió sobre Sarah Luebbert dentro del área, lo que provocó un segundo penal. Ahora fue Scarlett Camberos quien tomó el balón y amplió la ventaja venciendo a Ceci Santiago, que poco pudo hacer ante la ejecución.

El dominio del América no terminó ahí. Antes del descanso, Luebbert encontró espacio fuera del área y conectó un disparo potente que significó el 3-0, un golpe que obligaba a las visitantes a replantear su estrategia.

Para el complemento, el técnico felino Pedro Losa realizó ajustes con el objetivo de recuperar el control del juego. Las modificaciones dieron resultado rápidamente, ya que Tigres generó aproximaciones que exigieron intervenciones certeras de Sandra Paños, quien mantuvo su arco sin daño en esa primera oleada.

El América buscó aumentar la diferencia y tuvo una oportunidad clara al 58’, nuevamente en los pies de Luebbert, aunque su tiro salió desviado. Ese fallo cambió el ritmo del encuentro, pues Tigres comenzó a manejar el balón con más criterio y a ganar terreno en ofensiva.

El esfuerzo visitante rindió frutos al minuto 62. Stephany Mayor recibió de espaldas, se giró con habilidad y sacó un disparo directo al arco que dejó sin reacción a Paños, marcando el 3-1. Con este gol, Mayor alcanzó seis anotaciones en finales, lo que la coloca como la segunda máxima goleadora en estas instancias dentro de la Liga MX Femenil.

El impulso de Tigres continuó y abrió la puerta para los tantos que completarían la remontada, dejando el marcador final en 3-3 y elevando la expectativa para la definición del campeonato en San Nicolás.

