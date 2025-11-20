¡Insólito! Rosario Central fue declarado campeón de la Liga de Argentina 2025

/ 20 noviembre 2025
    ¡Insólito! Rosario Central fue declarado campeón de la Liga de Argentina 2025
    Ángel Di María levantará su primer título oficial en el fútbol argentino con Rosario Central, coronando su temporada de regreso con la histórica consagración como Campeón de Liga 2025. FOTO: ESPECIAL

El Canalla recibió el título oficial de “Campeón de Liga” al terminar como líder absoluto de la Tabla Anual con 66 puntos, tras la polémica decisión de la LPF y la AFA

Rosario Central fue reconocido oficialmente como Campeón de la Liga Argentina 2025 luego de finalizar la Temporada regular como el equipo con mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobaron un nuevo sistema para otorgar un título oficial al club que domine todo el año futbolístico, independientemente de los resultados de los torneos cortos.

El Comité Ejecutivo de la LPF resolvió por unanimidad instaurar el galardón denominado “Campeón de Liga” para el conjunto que acumule más puntos entre los torneos Apertura y Clausura.

Con esta medida, se premia la regularidad a lo largo de la temporada completa, creando un trofeo oficial adicional a los campeonatos tradicionales que se definen en formato de eliminación.

La modificación reglamentaria fue aplicada durante el mismo calendario futbolístico 2025 y se convirtió en determinante para la consagración auriazul.

Con un total de 66 puntos, producto de 18 victorias, 12 empates y apenas dos derrotas, Rosario Central se colocó en la cima de la Tabla Anual y superó a todos sus competidores directos.

Este rendimiento deportivo permitió que el club recibiera el nuevo título, pese a que la figura no estaba contemplada en el reglamento original al inicio de la temporada.

La resolución generó debate en el fútbol argentino, ya que algunos sectores consideraron polémico que el reconocimiento se añadiera sobre la marcha, aunque la AFA confirmó que la distinción suma una estrella oficial al palmarés del equipo.

Además del título, Rosario Central aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y obtuvo el derecho deportivo de disputar la Supercopa Internacional 2026.

El nuevo sistema apunta a reforzar la competitividad anual y obligará a los clubes a planificar de forma más estratégica la temporada completa, más allá de los torneos cortos.

Ahora, todas las miradas se dirigen a si el formato se mantendrá para 2026 y cómo reaccionarán los clubes más populares, especialmente en un calendario que será más exigente. Mientras tanto, el Gigante de Arroyito celebra un logro histórico, controvertido y oficial.

