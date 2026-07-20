VIDEO VIRAL| Un piloto hizo creer a pasajeros que Argentina ganó el Mundial 2026

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    VIDEO VIRAL| Un piloto hizo creer a pasajeros que Argentina ganó el Mundial 2026
    Un anuncio realizado por el piloto de un avión provocó festejos entre pasajeros que creyeron que Argentina había ganado la final del Mundial 2026. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Minutos después descubrieron que España se había coronado campeona tras imponerse en el tiempo suplementario

Mientras millones de aficionados seguían la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, un grupo de pasajeros vivió una experiencia distinta a más de 10 mil metros de altura. Sin acceso a la transmisión del encuentro, los viajeros dependían de la información que pudiera llegar desde la cabina del avión, donde un anuncio del piloto terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas tras el partido.

El encuentro entre argentinos y españoles se mantuvo igualado durante gran parte de la noche y necesitó tiempo suplementario para definir al campeón. La incertidumbre sobre el resultado también se trasladó a quienes viajaban en una aeronave durante el desarrollo del compromiso.

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De acuerdo con un video difundido posteriormente en redes sociales, el comandante tomó el sistema de altavoces para dirigirse a los pasajeros. Antes de revelar el supuesto desenlace, destacó que ambos equipos habían protagonizado una final cerrada y disputada hasta los últimos minutos.

“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, comentó el piloto ante una cabina expectante.

Segundos después llegó el mensaje que provocó una reacción inmediata. “Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, añadió.

La frase fue interpretada por muchos pasajeros como la confirmación de que la Albiceleste había conquistado un nuevo título mundial. De inmediato se escucharon gritos, aplausos y celebraciones dentro del avión, mientras varios viajeros compartían la emoción de creer que Argentina había derrotado a España.

Sin embargo, la alegría duró poco.

Con el paso de los minutos comenzó a conocerse el resultado real de la final. España había conseguido la victoria por 1-0 durante el tiempo extra y se había proclamado campeona del mundo, dejando a Argentina a las puertas de una nueva consagración.

La diferencia entre el anuncio y el desenlace real del encuentro llevó a muchos usuarios a concluir que se trató de una broma realizada por el piloto. El video fue compartido ampliamente en plataformas digitales acompañado de mensajes que apuntaban a que el comandante era español y había jugado con la expectativa de los pasajeros argentinos.

La situación generó opiniones divididas. Algunos internautas consideraron que el episodio fue una ocurrencia relacionada con la intensidad emocional que rodeaba la final. Otros cuestionaron que se difundiera información incorrecta sobre un acontecimiento seguido por millones de personas.

Más allá de la polémica, las imágenes se viralizaron rápidamente y sumaron un capítulo peculiar a las historias que dejó el Mundial 2026. Mientras España celebraba el título conseguido en la cancha, en algún punto del cielo un grupo de pasajeros pasó, en cuestión de minutos, de sentirse campeón del mundo a descubrir que todo había sido una confusión.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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