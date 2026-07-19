¡España toca el cielo! Ferran Torres tumba a Argentina y conquistan el Mundial 2026

España volvió a tocar el cielo 16 años después. La Roja conquistó por segunda ocasión la Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina en tiempos extra, con gol de Ferran Torres, que convirtió la Final del Mundial 2026 en una repetición de Johannesburgo: mismo marcador, otra prórroga y un nuevo héroe para bordar la segunda estrella. En el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el campeón de Europa destronó al monarca de Qatar 2022 después de 120 minutos en los que su superioridad fue tan clara como su falta de puntería. España tuvo la pelota, encerró a la Albiceleste y remató una y otra vez, pero debió ir al límite para derribar a Emiliano Martínez y a una defensa que resistió hasta quedarse sin aire.

Ferran, suplente al inicio, ingresó al minuto 62 por Mikel Oyarzabal y terminó dueño de la fotografía eterna. Apenas habían transcurrido 37 segundos del segundo tiempo suplementario cuando Pedro Porro envió un centro profundo, Nico Williams devolvió la pelota de cabeza hacia el área y el delantero del Barcelona apareció de frente para fusilar de zurda al ‘Dibu’. El 1-0 al 106’ desató la fiesta española en Nueva Jersey. El gol premió al único equipo que buscó la portería. Argentina no registró un remate durante los 90 minutos, mientras España acumuló 15 intentos y obligó a Martínez a realizar 10 atajadas, récord para un guardameta en una Final mundialista. Al 110, la diferencia era de 20 disparos contra ninguno y 12 envíos españoles a puerta.

Al 98’, el ‘Dibu’ voló para desviar un tiro libre de Lamine y sostuvo la ilusión de llegar a los penaltis. Nico Williams incluso mandó el balón a la red al 96, pero el tanto fue anulado por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. La Final cambió al 93. Enzo Fernández, amonestado minutos antes por reclamar, llegó tarde sobre Cubarsí y recibió la segunda amarilla. La expulsión dejó a Argentina con 10 para toda la prórroga y terminó de inclinar un partido que ya se jugaba casi exclusivamente alrededor de su área. Ni Lionel Messi ni Julián Álvarez encontraron una rendija. El capitán, aislado por la vigilancia de Rodri, Laporte y Cubarsí, tuvo escaso contacto con la pelota y se despidió del Mundial sin rematar en la Final.

Argentina pasó de ser el ataque más productivo del torneo a protagonizar una estadística inédita: ningún finalista había concluido sin disparar desde que existen registros detallados de Opta, a partir de 1966. Hasta el descanso añadió una rareza: la primera Final con espectáculo oficial de medio tiempo extendió la pausa a 27 minutos con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira. La Roja soportó una última sacudida. Ferran volvió a vencer a Martínez al 114 tras escapar desde medio campo, pero el sistema semiautomático detectó un fuera de juego milimétrico. No hizo falta el segundo.

España administró el cierre y enlazó su corona con la de Sudáfrica 2010, cuando Andrés Iniesta marcó al 116 para derrotar también 1-0 a Países Bajos. La coincidencia quedó hecha para la memoria: los dos títulos españoles se decidieron en tiempos extra y por la mínima. Ferran anotó 10 minutos antes que Iniesta, pero ambos rompieron un 0-0 que parecía destinado a penaltis. España mantiene efectividad perfecta: dos Finales disputadas y dos trofeos. El título dejó una colección de récords. España cerró el Mundial 2026 con apenas un gol recibido en ocho juegos —el de Charles De Ketelaere para Bélgica en Cuartos— y estableció la mejor defensa de un campeón. Francia 1998, Italia 2006 y España 2010 compartían la marca anterior, con dos tantos encajados. La victoria elevó a 38 la racha de partidos sin derrota de La Roja, nueva plusmarca del futbol internacional varonil. España había igualado ante Francia los 37 de Italia entre 2018 y 2021; al imponerse a Argentina quedó sola en la cima. La secuencia comenzó tras caer frente a Colombia en marzo de 2024.

España se convirtió también en el primer país que posee simultáneamente las Copas del Mundo varonil y femenil, pues su selección de mujeres reina desde Australia-Nueva Zelanda 2023. La noche produjo marcas para el derrotado. A sus 39 años y 25 días, Messi se convirtió en el jugador de campo más veterano en disputar una Final y en el segundo futbolista, después del brasileño Cafú, que participa en tres duelos por el título. Lamine Yamal, con 19 años y seis días, fue el tercero más joven, detrás de Pelé en 1958 y Giuseppe Bergomi en 1982. Nunca dos titulares rivales llegaron a esta instancia separados por más de 20 años. Para Argentina, la caída impidió el primer bicampeonato desde Brasil en 1962 y significó su cuarto subcampeonato, después de 1930, 1990 y 2014, con lo que igualó a Alemania como la selección que más veces perdió el juego por el título. Terminó, además, una cadena de 16 partidos mundialistas consecutivos con gol.