FIFA abre investigación contra jugadores de Argentina tras la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 continúa generando repercusiones más allá del resultado deportivo. La FIFA abrió un procedimiento disciplinario para analizar los incidentes ocurridos al término del partido entre Argentina y España, disputado en el New York/New Jersey Stadium, donde el conjunto europeo se proclamó campeón del mundo. De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, el organismo rector del futbol revisará los informes arbitrales, así como diversas grabaciones de video, para determinar si existen elementos suficientes para aplicar sanciones a jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos involucrados en los altercados posteriores al encuentro.

La tensión apareció inmediatamente después del silbatazo final. España acababa de imponerse 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106, resultado que le permitió conquistar su segundo título mundial y evitar que Argentina defendiera con éxito la corona obtenida en Catar 2022.

Mientras los futbolistas españoles iniciaban los festejos, varios jugadores argentinos mostraron su inconformidad y se produjeron enfrentamientos en distintos sectores del campo. Las imágenes difundidas por las transmisiones internacionales captaron empujones, reclamos y algunos contactos físicos entre integrantes de ambos equipos. Uno de los casos que será revisado por la Comisión Disciplinaria es el de Leandro Paredes. El mediocampista apareció involucrado en varios intercambios durante la confrontación. Primero sostuvo una discusión con Eric García y posteriormente se le observó en otro altercado con Gavi, situaciones que quedaron registradas por las cámaras de televisión y que ahora forman parte del material bajo análisis. También figura en la investigación Nahuel Molina. En los videos se aprecia un incidente entre el defensor argentino y Rodri, capitán de la selección española. El hecho ocurrió mientras el mediocampista se dirigía hacia la zona donde sus compañeros celebraban la obtención del campeonato. La acción provocó la reacción de otros jugadores y contribuyó a incrementar la tensión en el terreno de juego. La revisión no se limitaría únicamente a los futbolistas. Entre las personas señaladas aparece Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Según los reportes, el exdefensor habría tenido participación en los incidentes al establecer contacto con Dani Olmo durante los momentos de mayor confusión tras la conclusión del encuentro.

Por ahora, la FIFA no ha emitido una resolución ni ha adelantado qué tipo de castigos podrían aplicarse. El procedimiento contempla el análisis de todas las pruebas disponibles antes de llegar a una determinación oficial. Mientras España celebra una nueva estrella en su historia, la atención también se concentra en las decisiones que tomará el organismo internacional. Lo ocurrido después de la final podría derivar en suspensiones o sanciones disciplinarias para algunos de los involucrados, una situación que mantendrá bajo observación a la selección argentina durante las próximas semanas.