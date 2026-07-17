Xolos amarga a Tigres el inicio de la era sin Gignac con agónico 3-1

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    Xolos amarga a Tigres el inicio de la era sin Gignac con agónico 3-1
    Xolos aprovechó los errores de Tigres para conquistar sus primeros tres puntos del Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

Mourad El Ghezouani apareció con un doblete en el tiempo agregado para resolver un duelo marcado por la expulsión de Rodrigo Aguirre

La era posterior a André-Pierre Gignac comenzó con un golpe doloroso para Tigres. Xolos resistió la reacción felina y, con un doblete agónico de Mourad El Ghezouani, ganó 3-1 en el Estadio Caliente durante la Jornada 1 del Apertura 2026.

Tijuana salió decidido a imponer condiciones. Ignacio Rivero mandó el balón a la red al minuto 5, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

Tigres respondió al 27’, cuando Rómulo marcó; sin embargo, una falta previa sobre Antonio Rodríguez borró la celebración visitante.

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La insistencia fronteriza encontró premio al 32’. Yael Padilla recuperó la pelota dentro del área y asistió a Ramiro Árciga, quien cruzó su disparo ante Nahuel Guzmán para firmar el 1-0.

Antes del descanso llegó otro momento clave: Rodrigo Aguirre fue expulsado al 47’ tras cubrirse la boca durante una discusión con Jesús Gómez.

Ni siquiera con 10 hombres se rindieron los regiomontanos. Al 56’, Joaquim bajó un servicio a balón parado y Ozziel Herrera igualó con un remate que devolvió vida al equipo de Guido Pizarro.

Sin embargo, Tigres terminó derrumbándose en la compensación. Mourad convirtió un penal al 96’ para recuperar la ventaja.

Dos minutos después, un intento de despeje de Fernando Gorriarán rebotó en el delantero y acabó dentro del arco para el 3-1 definitivo.

Xolos celebró sus primeros tres puntos bajo el mando de Sebastián Abreu; Tigres, en cambio, inició con derrota su primer torneo en 11 años sin Gignac, máximo goleador de su historia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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