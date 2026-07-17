Xolos amarga a Tigres el inicio de la era sin Gignac con agónico 3-1

La era posterior a André-Pierre Gignac comenzó con un golpe doloroso para Tigres. Xolos resistió la reacción felina y, con un doblete agónico de Mourad El Ghezouani, ganó 3-1 en el Estadio Caliente durante la Jornada 1 del Apertura 2026.

Tijuana salió decidido a imponer condiciones. Ignacio Rivero mandó el balón a la red al minuto 5, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

Tigres respondió al 27’, cuando Rómulo marcó; sin embargo, una falta previa sobre Antonio Rodríguez borró la celebración visitante.