¿Real o falso? El video viral de la Estatua de la Libertad con jerseys de Argentina y España

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    ¿Real o falso? El video viral de la Estatua de la Libertad con jerseys de Argentina y España
    La animación muestra al monumento neoyorquino con los colores de los finalistas del Mundial 2026. FOTOS: INSTAGRAM

Una animación despertó confusión en redes sociales a pocos días de la Final del Mundial 2026 en Nueva York

La Estatua de la Libertad no fue vestida con las camisetas de Argentina y España.

El video viral en redes sociales es falso: se trata de una animación creada con inteligencia artificial rumbo a la Final del Mundial 2026.

Las imágenes muestran al monumento de Nueva York portando primero la playera albiceleste y después la roja, como si hubiera sido transformado para recibir el Argentina vs España.

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Sin embargo, medios que compartieron la secuencia aclararon que fue realizada con IA y que solo recrea el ambiente previo al partido.

Tampoco existe evidencia oficial de esa intervención.

El Servicio de Parques Nacionales, responsable del monumento desde 1933, mantiene cámaras en Liberty Island que muestran a la estatua con su apariencia habitual y su pátina verde.

En el clip aparecen señales de generación artificial: la tela se adapta de manera poco natural al cuerpo de cobre, los detalles de las camisetas cambian entre tomas y elementos del entorno pierden continuidad.

El video debe entenderse como una pieza creativa, no como una grabación auténtica.

La Estatua de la Libertad no se puso ningún jersey para la Final del Mundial: la IA convirtió en imágenes una escena que nunca ocurrió.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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