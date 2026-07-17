¿Real o falso? El video viral de la Estatua de la Libertad con jerseys de Argentina y España

La Estatua de la Libertad no fue vestida con las camisetas de Argentina y España.

El video viral en redes sociales es falso : se trata de una animación creada con inteligencia artificial rumbo a la Final del Mundial 2026.

Las imágenes muestran al monumento de Nueva York portando primero la playera albiceleste y después la roja, como si hubiera sido transformado para recibir el Argentina vs España.