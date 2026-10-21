Ben Shelton encabezará el Abierto Mexicano de Tenis 2027: confirman figuras para Acapulco

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Ben Shelton encabezará el Abierto Mexicano de Tenis 2027: confirman figuras para Acapulco
    Ben Shelton, cuarto mejor tenista del mundo, encabezará el cartel del Abierto Mexicano de Tenis 2027, donde buscará conquistar su primer título en Acapulco. FOTO: ESPECIAL

El ATP 500 reunirá a tres tenistas del Top 10 mundial; Flavio Cobolli defenderá su corona y Frances Tiafoe buscará revancha en Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis 2027 ya tiene a su figura estelar: Ben Shelton.

El estadounidense, cuarto del ranking ATP, encabezará la edición 34, del 20 al 27 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero, con un cartel que reunirá al menos a tres integrantes del Top 10 mundial.

Shelton, de 24 años, regresará al puerto después de firmar su mejor temporada.

¿Tahiel Jiménez a la Selección Mexicana? Rafa Márquez podría convocarlo para noviembre

En 2026 conquistó nuevamente el Masters 1000 de Canadá, disputó la final del US Open y alcanzó el puesto más alto de su carrera. Su poderoso saque y estilo agresivo lo colocan entre los candidatos a levantar el trofeo del ATP 500 mexicano.

Su retorno tendrá un ingrediente especial: aunque estaba anunciado para 2026, se retiró antes del inicio por molestias en un cuádriceps.

En sus tres participaciones anteriores, su mejor actuación fueron los cuartos de final de 2024, por lo que buscará superar esa barrera ante el público mexicano.

La competencia será exigente. El italiano Flavio Cobolli, sexto del mundo, volverá para defender la corona que ganó en 2026 tras imponerse a Frances Tiafoe.

Precisamente Tiafoe, ahora noveno del ranking, también está confirmado y tratará de cobrarse la revancha de aquella final.

Entre los seis jugadores anunciados por Mextenis aparecen además el estadounidense Brandon Nakashima, número 17.

Instagram

El argentino Francisco Cerúndolo, ubicado en el sitio 21 y debutante en Acapulco, y el italiano Lorenzo Musetti, quien buscará recuperar terreno después de un año marcado por lesiones.

El torneo, disputado sobre cancha dura y parte del calendario ATP 500, contará con 32 jugadores en individuales y otorgará 500 puntos al campeón. Repartirá 2.47 millones de dólares.

Las rondas de clasificación están previstas para el 20 y 21 de febrero, antes del comienzo del cuadro principal.

La organización adelantó más nombres por anunciar y, por primera vez, abrirá al público el sorteo de primera ronda. Con Shelton como mayor atractivo, Acapulco prepara una nueva semana de tenis de élite.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abierto De Acapulco
Tenis

Localizaciones


Acapulco

Organizaciones


ATP

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX