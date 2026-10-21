Ben Shelton encabezará el Abierto Mexicano de Tenis 2027: confirman figuras para Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis 2027 ya tiene a su figura estelar: Ben Shelton. El estadounidense, cuarto del ranking ATP, encabezará la edición 34, del 20 al 27 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero, con un cartel que reunirá al menos a tres integrantes del Top 10 mundial. Shelton, de 24 años, regresará al puerto después de firmar su mejor temporada.

En 2026 conquistó nuevamente el Masters 1000 de Canadá, disputó la final del US Open y alcanzó el puesto más alto de su carrera. Su poderoso saque y estilo agresivo lo colocan entre los candidatos a levantar el trofeo del ATP 500 mexicano. Su retorno tendrá un ingrediente especial: aunque estaba anunciado para 2026, se retiró antes del inicio por molestias en un cuádriceps. En sus tres participaciones anteriores, su mejor actuación fueron los cuartos de final de 2024, por lo que buscará superar esa barrera ante el público mexicano. La competencia será exigente. El italiano Flavio Cobolli, sexto del mundo, volverá para defender la corona que ganó en 2026 tras imponerse a Frances Tiafoe. Precisamente Tiafoe, ahora noveno del ranking, también está confirmado y tratará de cobrarse la revancha de aquella final. Entre los seis jugadores anunciados por Mextenis aparecen además el estadounidense Brandon Nakashima, número 17.

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El argentino Francisco Cerúndolo, ubicado en el sitio 21 y debutante en Acapulco, y el italiano Lorenzo Musetti, quien buscará recuperar terreno después de un año marcado por lesiones. El torneo, disputado sobre cancha dura y parte del calendario ATP 500, contará con 32 jugadores en individuales y otorgará 500 puntos al campeón. Repartirá 2.47 millones de dólares. Las rondas de clasificación están previstas para el 20 y 21 de febrero, antes del comienzo del cuadro principal. La organización adelantó más nombres por anunciar y, por primera vez, abrirá al público el sorteo de primera ronda. Con Shelton como mayor atractivo, Acapulco prepara una nueva semana de tenis de élite.