Santos cae al 89’ ante Cruz Azul: Paradela agrava la crisis en el Apertura 2026

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    Santos cae al 89’ ante Cruz Azul: Paradela agrava la crisis en el Apertura 2026
    Santos Laguna sufrió su sexta derrota del Apertura 2026 tras recibir el gol decisivo de José Paradela en la recta final. FOTO: MEXSPORT

Los Guerreros siguen sin ganar y apenas suman un punto en siete jornadas; aún tienen posibilidades matemáticas de alcanzar la Liguilla

Santos Laguna estuvo cerca de rescatar un punto en la Ciudad de México, pero José Paradela rompió su resistencia al minuto 89.

Los Guerreros perdieron 1-0 ante Cruz Azul el 6 de septiembre en el Estadio Banorte, dentro de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX y prolongaron su arranque sin victorias.

El equipo lagunero se quedó con una unidad en siete encuentros, producto de un empate y seis derrotas.

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Ocupa el puesto 17 de la clasificación, únicamente por encima de Juárez, mientras La Máquina llegó a 12 puntos y recuperó terreno al instalarse en la sexta posición.

Carlos Acevedo mantuvo con vida a Santos durante el encuentro. El guardameta respondió ante la presión celeste y sostuvo el empate mientras los locales buscaron abrir espacios.

Para los visitantes, cada intervención del capitán representaba un paso más hacia un resultado que necesitaban para frenar su caída.

Cruz Azul insistió y encontró respuestas desde el banquillo. Joel Huiqui recurrió a Paradela y Alan Mozo en el complemento; después sumó alternativas para empujar a un rival que defendía cerca de su área.

El conjunto cementero aumentó la presión en el cierre, aunque la falta de contundencia alargó la incertidumbre.

La diferencia llegó cuando el empate parecía al alcance de los Guerreros. Tras un rechazo de Acevedo y una secuencia de toques dentro del área, Paradela encontró el balón y resolvió con un zurdazo.

El argentino convirtió la insistencia local en tres puntos y dejó sin recompensa la resistencia santista.

¿Santos ya está eliminado del Apertura 2026?

La derrota agrava el panorama, pero no representa una eliminación matemática.

A Santos le quedan 10 partidos de fase regular, con 30 puntos disponibles, por lo que todavía puede alcanzar 31 unidades. León, octavo de la tabla, suma 10 puntos y tiene un encuentro pendiente.

El margen exige una recuperación inmediata: los ocho primeros avanzan a Cuartos de Final y no habrá Play-In.

La distancia respecto al último puesto de clasificación es de nueve unidades, aunque puede cambiar con los duelos pendientes.

Santos recibirá a Juárez en la Jornada 8, un choque entre los dos últimos lugares que vuelve urgente conseguir su primera victoria.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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