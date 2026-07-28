Hay tiro: La IFAB admite error en la expulsión de Breel Embolo en el Mundial 2026; FIFA defiende la actuación del VAR

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    Hay tiro: La IFAB admite error en la expulsión de Breel Embolo en el Mundial 2026; FIFA defiende la actuación del VAR
    El suizo Breel Embolo fue mal expulsado ante Argentina en el Mundial, dice la IFAB tajantemente. FOTO: GETTY IMAGES
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El organismo que define las reglas reconoció la falla en el partido Suiza vs Argentina por una aplicación incorrecta del protocolo del VAR, mientras que los ‘dueños del balón’ dicen que no; la controversia reabre el debate sobre los límites del videoarbitraje

La controversia arbitral que marcó los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza escaló a un nuevo nivel luego de que la International Football Association Board (IFAB) reconociera que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo fue producto de un grave error en la aplicación del protocolo del VAR, una postura que contrasta con la defensa realizada por la FIFA, que asegura que el procedimiento fue correcto.

El incidente ocurrió el 11 de julio, cuando el partido se encontraba empatado 1-1. Al minuto 72, Embolo cayó tras un contacto con el argentino Leandro Paredes y el árbitro portugués Joao Pinheiro señaló falta a favor de Suiza y mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino.

Sin embargo, tras la intervención del VAR, el colegiado anuló la amonestación de Paredes y mostró la segunda tarjeta amarilla a Embolo por presunta simulación, dejando al conjunto helvético con diez futbolistas. Argentina terminó imponiéndose 3-1 en la prórroga para avanzar a las semifinales.

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Posteriormente, la IFAB concluyó que el VAR y el árbitro hicieron un uso incorrecto de la cláusula de ”identidad equivocada”, la cual únicamente puede emplearse para corregir la identificación del jugador infractor cuando el árbitro confunde a un futbolista con otro.

El organismo precisó que el protocolo nunca permitió “rearbitrar” la acción para sancionar una simulación que el árbitro de campo no había castigado inicialmente. En consecuencia, la decisión correcta habría sido retirar la tarjeta amarilla a Paredes, pero jamás amonestar o expulsar a Embolo.

Como consecuencia del caso, la IFAB decidió suspender de manera experimental este procedimiento de revisión de tarjetas en competiciones internacionales, mientras realiza un análisis más profundo sobre el protocolo del VAR.

La resolución también dio respaldo a las críticas del seleccionador suizo Murat Yakin, quien calificó la decisión como ”inaceptable” al considerar que privó injustamente a Suiza de la posibilidad de disputar las primeras semifinales mundialistas de su historia.

PARA LA FIFA NO HAY TAL ERROR

No obstante, la FIFA rechazó que existiera un error arbitral. En un comunicado, explicó que durante el Mundial se presentaron dos casos relacionados con la aplicación del criterio de identidad equivocada, y aseguró que la interpretación fue aplicada de manera consistente y con el conocimiento de la IFAB.

El organismo rector del futbol mundial recordó que la simulación no puede ser revisada por el VAR para derivar en una sanción disciplinaria que pueda provocar consecuencias mayores, como una expulsión por doble amonestación o una suspensión por acumulación de tarjetas.

Pese a ello, la FIFA sostuvo que la intervención del VAR permitió restablecer la justicia deportiva y negó que existiera una equivocación por parte del árbitro o de los oficiales de video.

Además, informó que ha mantenido comunicación permanente con la IFAB, la cual validó la interpretación utilizada durante el torneo y confirmó que el criterio será analizado en futuras revisiones del Protocolo del VAR.

La diferencia de posturas entre ambos organismos deja abierta una de las mayores controversias arbitrales del Mundial 2026 y vuelve a poner bajo escrutinio los alcances del videoarbitraje en las competiciones de mayor exigencia del futbol internacional.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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