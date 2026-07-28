¡Escándalo en Liga MX! Santos entrega pruebas por presunto espionaje del Atlas; FMF investiga

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    ¡Escándalo en Liga MX! Santos entrega pruebas por presunto espionaje del Atlas; FMF investiga
    Santos Laguna solicitó que se esclarezca la presencia de personal del Atlas en una zona restringida del Estadio Corona. FOTOS: X

Videos del TSM muestran a un integrante del cuerpo técnico rojinegro cerca del vestidor local durante la charla de Renato Paiva

La derrota de Santos Laguna ante Atlas provocó una investigación formal. El conjunto de Torreón confirmó que entregó a la Federación Mexicana de Futbol la documentación solicitada por el presunto espionaje ocurrido durante el medio tiempo del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026.

Mediante un comunicado, los Guerreros informaron que atendieron el requerimiento de la Comisión Disciplinaria, instancia que abrió un procedimiento por el incidente registrado en el Estadio Corona.

Aunque el club no detalló públicamente el contenido de las pruebas, videos e imágenes difundidos después del encuentro muestran a una persona vinculada con Atlas en el pasillo de los vestidores, cerca de la puerta del equipo local, durante la charla de Renato Paiva.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/guido-pizarro-deja-de-ser-dt-de-tigres-renuncia-tras-sumar-un-punto-de-seis-en-el-apertura-2026-MD22478334

Reportes periodísticos identificaron al señalado como Federico Martinelli, preparador físico del equipo de Hernán Crespo. Las imágenes lo ubicarían alrededor de las 22:05 horas, en coincidencia con el descanso.

Además, se ha informado que no tendría registro oficial ante la FMF, por lo que también se revisaría su presencia en zona restringida del TSM.

Por ahora, ninguno de esos señalamientos constituye una resolución contra Atlas. La Comisión Disciplinaria deberá analizar el material entregado por Santos y determinar si existió una conducta contraria a los reglamentos o a la integridad de la competencia.

La controversia cobró mayor fuerza por lo ocurrido después del descanso. El partido llegó al medio tiempo sin goles, pero Édgar Zaldívar anotó al minuto 64 el tanto con el que los Rojinegros ganaron 1-0 en Torreón.

Atlas consiguió así su segunda victoria como visitante y mantuvo el paso perfecto en el Apertura 2026.

Santos confió en una investigación objetiva y apegada a la normativa. Además, anunció que no volverá a pronunciarse hasta que las autoridades concluyan la revisión.

Hasta la tarde de este martes, Atlas no había fijado públicamente una postura para explicar la presencia del integrante de su cuerpo técnico en esa área. Tampoco existe todavía una sanción o un plazo oficial para conocer la resolución.

El expediente puede sentar un precedente en la Liga MX, pues el reglamento no contempla de manera expresa una pena denominada “espionaje”.

La Comisión deberá establecer si los hechos encajan en disposiciones relacionadas con el juego limpio, la conducta de los integrantes de un club y el acceso a zonas autorizadas. Mientras tanto, el triunfo rojinegro permanece intacto y la investigación sigue abierta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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