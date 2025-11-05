Saltillo: Eloy Cavazos y Hermoso de Mendoza encabezan la lista de triunfadores en la Armillita

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Saltillo: Eloy Cavazos y Hermoso de Mendoza encabezan la lista de triunfadores en la Armillita
    El archivo del historiador Ariel Gutiérrez Cabello revive la huella de los grandes toreros que pisaron su arena. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

A raíz de la demolición de la plaza, resurgen las memorias de las grandes faenas y toreros que dieron brillo al coso inaugurado en 1992

Tras el reciente inicio de la demolición de la Plaza de Toros Armillita, en Saltillo, resurgen los recuerdos de los grandes toreros y memorables faenas que se vivieron en su ruedo.

El historiador y aficionado a la tauromaquia Ariel Gutiérrez Cabello no solo fue un asistente constante a la plaza, sino también cambiador de suertes, juez, propietario de un palco y, sobre todo, guardián de un archivo detallado de cada corrida realizada. Parte de este acervo fue compartido con VANGUARDIA.

$!Eloy Cavazos fue el máximo triunfador en la historia de la Plaza Armillita.
Eloy Cavazos fue el máximo triunfador en la historia de la Plaza Armillita. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Entre los toreros con más apariciones desde la inauguración del coso en 1992 hasta 2015 —año en que se prohibieron las corridas— destacan Arturo Macías “El Cejas” y Fernando Ochoa, con 11 participaciones; Arturo Gilio, con 10; así como Eloy Cavazos y Pablo Hermoso de Mendoza, con nueve.

También figuran Antonio Santos, Eulalio López “El Zotoluco” e Israel Téllez, con ocho actuaciones; mientras que Guillermo González “Chilolo” y Miguel Espinosa “Armillita” contabilizan siete. En la lista aparecen además Luis Ricardo Medina “Pasión Gitana”, Jorge Gutiérrez y Jorge de Jesús “El Glison”.

En cuanto a la actividad del recinto, Gutiérrez Cabello documentó que la “Armillita” fue sede de 78 corridas, 39 novilladas, 26 festivales, 14 corridas mixtas, 7 festivales con vacas y 4 corridas mano a mano, además de otros espectáculos como rejoneo, festivales de caballos lusitanos y corridas encerronas.

$!El archivo histórico revela quiénes fueron los toreros que más veces actuaron en la plaza.
El archivo histórico revela quiénes fueron los toreros que más veces actuaron en la plaza. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Respecto al desempeño de los toreros, Eloy Cavazos encabeza la lista con más rabos cortados, con cinco; seguido por Pablo Hermoso de Mendoza y Guillermo González “Chilolo”, con dos cada uno. También figuran en esa lista Eulalio López “Zotoluco”, Arturo Macías “El Cejas”, César Delgadillo, José Antonio Hernández Andrés (rejoneador), Antonio Urrutia, Jorge Hernández III (rejoneador), Mario Zulaica, Alfredo Gutiérrez (novillero) y Óscar López Rivera.

Cavazos lidera también la lista de espadas con más orejas, con 23 trofeos, seguido nuevamente por Hermoso de Mendoza (17), Israel Téllez (12), Fernando Ochoa (11) y Guillermo González “Chilolo” (11).

Durante su historia, la plaza “Armillita” registró además ocho indultos de toros y cuatro ocasiones en que los animales regresaron vivos a los corrales.

$!De “El Cejas” a Hermoso de Mendoza: los más frecuentes en la Armillita.
De “El Cejas” a Hermoso de Mendoza: los más frecuentes en la Armillita. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Entre las ganaderías más frecuentes, Guadiana, propiedad del fallecido empresario y político coahuilense Armando Guadiana Tijerina, encabezó la lista con 12 participaciones, seguida por Valle de García (11), Golondrinas (6), El Cerrito (5), Corlomé (4), y La Cardenilla, Jesús Cabrera, Santo Domingo y Arturo G. García, con tres cada una.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

