Imponente presencia: Real Madrid rompe récord histórico en el Mundial 2026 con sus goleadores

Aunque Real Madrid quedó lejos de cumplir las expectativas durante la última temporada, el club español puede presumir un logro histórico en el Mundial 2026. Sus futbolistas establecieron un nuevo récord de goles anotados por jugadores de un mismo equipo en una Copa del Mundo, al llegar a 19 tantos, superando una marca que permanecía igualada desde hace décadas. La producción ofensiva de los merengues ha estado encabezada por Kylian Mbappé, con ocho goles, seguido de Jude Bellingham, con seis, Vinicius Jr., con cuatro, y Arda Güler, con uno, para un total de 19 anotaciones. Además, todos ellos todavía tienen la posibilidad de incrementar la cifra, ya que sus respectivas selecciones continúan en competencia.

El récord anterior era de 18 goles y había sido compartido por tres equipos en distintas ediciones del torneo. En Qatar 2022, los jugadores del Paris Saint-Germain sumaron 18 tantos gracias a los ocho goles de Mbappé, siete de Lionel Messi, dos de Neymar y uno de Carlos Soler, quien anotó con la selección de España. Antes, en Brasil 2014, el Bayern Múnich también alcanzó las 18 anotaciones con los aportes de Thomas Müller (5), Arjen Robben (3), Xherdan Shaqiri (3), Toni Kroos (2), Mario Götze (2), Mario Mandžukić (2) y Julian Green (1). La primera ocasión en que se registró esa cifra fue en Suiza 1954, cuando el Honvéd de Budapest reunió 18 goles gracias a la extraordinaria actuación de Sándor Kocsis, quien marcó 11 tantos y terminó como campeón de goleo del torneo. A él se sumaron Ferenc Puskás (4), Zoltán Czibor (3) y József Bozsik (1). La marca del Real Madrid aún puede aumentar. Mbappé, Bellingham, Vinicius Jr. y Arda Güler siguen con vida en el torneo y disputarán las semifinales con sus selecciones, por lo que cuentan con al menos dos partidos más para ampliar tanto sus registros individuales como la cuenta colectiva del club español.

Con 19 goles y la posibilidad de seguir aumentando la cifra, el Real Madrid ya dejó su nombre en la historia de los Mundiales, estableciendo un récord que luce complicado de igualar en futuras ediciones gracias al protagonismo de sus figuras en la máxima competencia del futbol internacional.