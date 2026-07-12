Raphinha se aleja de Arabia: Al Hilal niega interés y el brasileño define su futuro tras el Mundial 2026

En los últimos días surgieron versiones que aseguraban que Al Hilal preparaba una oferta de 80 millones de euros para fichar al extremo brasileño y que, además, estaba dispuesto a cuadruplicar el salario que actualmente percibe en el conjunto catalán. Incluso se reportó que el futbolista habría rechazado la propuesta para continuar en España.

Raphinha volvió a estar en el centro del mercado de fichajes tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 , aunque su futuro parece estar más ligado al FC Barcelona que al futbol de Arabia Saudita .

Sin embargo, desde Arabia Saudita ofrecieron una versión completamente distinta. De acuerdo con declaraciones difundidas por 365Scores, Al Hilal negó haber retomado las conversaciones por el brasileño y aseguró que el nombre del club fue utilizado para presionar una mejora salarial durante las negociaciones de renovación con el Barcelona.

Con esa postura, Al Hilal prácticamente descartó su interés por Raphinha después de que el atacante ampliara recientemente su vínculo con el conjunto blaugrana.

No obstante, el panorama de mercado sigue abierto, ya que otros clubes de Arabia Saudita y equipos de la Premier League continúan atentos a la situación del internacional brasileño.

El delantero llega al mercado tras una destacada temporada con el FC Barcelona, aunque su participación con la selección brasileña en la Copa del Mundo 2026 estuvo lejos de lo esperado.

Raphinha disputó el encuentro completo frente a Marruecos, pero sufrió una lesión en el partido contra Haití, situación que lo obligó a perderse el resto del torneo y puso fin anticipadamente a su participación con la Canarinha.