LAS VEGAS.- Los Bills de Buffalo y Raiders de Las Vegas fueron los primeros equipos de la NFL en regresar a los entrenamientos previo a los partidos de pretemporada que arrancarán el próximo 4 de agosto.

Para esta etapa que da por terminada la llamada temporada baja los primeros en presentarse serán los jugadores novatos que recibirán orientación que los preparará para vivir su primer año en la NFL.

Hoy se presentarán a entrenar ocho equipos más y a lo largo de la semana se incorporarán al trabajo el resto de las 32 escuadras.

Con los Bills hay grandes expectativas sobre lo que puedan aportar los recién llegados Kaiir Elam y James Cook.

Elam tiene 21 años; es un esquinero que fue seleccionado en el Draft de este año en el lugar 23 de la primera ronda luego de su paso en el futbol americano colegial con los Gators de Florida ; es un especialista en coberturas de zona por su velocidad.

El equipo del entrenador Sean McDermott firmó a Kaiir Elam con el objetivo de sostener el alto nivel que ha mostrado su defensiva secundaria que se ha mantenido dentro de las 10 mejores en cuanto intercepciones se refiere en los recientes cinco años.

James Cook es un corredor que Buffalo tomó en la tercera ronda; el chico de 22 años brilló con la Universidad de Georgia con la que en su último año corrió para 728 yardas y sumó cuatro anotaciones.

Es un prospecto futuro para mejorar la ofensiva terrestre de los Bills que el año pasado fue la sexta mejor de la liga con Devin Singletary, 870 yardas y siete anotaciones, como su mejor exponente.

En los Raiders los novatos a seguir son Dulan Parham y Zamir White.

Dylan Parham es un liniero que tiene 22 años y fue seleccionado en la tercera ronda; procede de la Universidad de Memphis.

El novato está obligado a responder rápido a las exigencias del coach Josh McDaniels, quien prevé utilizarlo como guardia derecho para defender al quarterback Derek Carr en sustitución de Denzelle Good, quien se recupera de un desgarro del ligamento cruzado.

Zamir White, tiene 22 años, es un corredor seleccionado en cuarta ronda; jugó para Georgia. Es una apuesta para mejorar una ofensiva terrestre que en 2021 fue la número 28 entre 32 equipos.

White competirá con Josh Jacobs, líder de Raiders con 872 yardas por tierra y nueve anotaciones.

También hay que recordar que el corredor de los Raiders, Kenyan Drake, no fue autorizado para el minicampamento el mes pasado luego de sufrir una fractura de tobillo a principios de diciembre que requirió cirugía.

Pero Drake dijo recientemente que espera poder recuperarse en el campamento de entrenamiento, pero que busca estar al 100 por ciento para inicio de temporada regular.

“Definitivamente voy a estar listo para el campamento. No va a avanzar a toda velocidad una vez que llegue al campamento, pero para la temporada regular, definitivamente estaré listo para comenzar”, dijo Drake sobre su calendario para regresar.

“Un par de juegos de pretemporada o lo que sea que sienta que necesito para volver a estar en forma para el fútbol. Pero realmente estoy emocionado por la oportunidad de volver al campo. He estado lesionado durante (la mayoría) de siete meses ahora... Así que me siento genial simplemente trabajando en las cosas por las que normalmente pasas cuando estás saliendo de una lesión importante y estás listo para volver al campo. No es mi primer rodeo”.

Raiders de Las Vegas serán los encargados de inaugurar la pretemporada de la NFL el próximo 4 de agosto contra los Jaguars de Jacksonville en el tradicional evento designado como el Juego del Salón de la Fama a realizarse en Canton, Ohio.