Alcalde de Cuautla promueve amparo tras orden de aprehensión por presuntos vínculos criminales

De acuerdo con información publicada por El Universal, el presidente municipal permanece prófugo de la justicia desde el pasado miércoles y es buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, promovió un amparo contra una orden de aprehensión federal luego de que autoridades federales desplegaran un operativo en los estados de Morelos y Querétaro para cumplimentar órdenes judiciales relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios públicos con el crimen organizado .

AMPARO FUE PRESENTADO EL MISMO DÍA DEL OPERATIVO ENJAMBRE

Según los estrados del Juzgado Quinto de Distrito, el recurso legal fue promovido por Corona Damián el mismo día en que autoridades federales ejecutaron el denominado Operativo Enjambre en Morelos y Querétaro.

En dicho despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FEMDO.

En el estado de Querétaro, autoridades realizaron un cateo en la vivienda del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, además de ejecutar una orden de aprehensión en su contra por la presunta adjudicación irregular de un pozo de agua en ese municipio ubicado en la región oriente de Morelos.

OPERATIVO ENJAMBRE DEJÓ VARIOS DETENIDOS EN MORELOS

En territorio morelense, la FEMDO cumplimentó cinco de las 10 órdenes de aprehensión obtenidas contra alcaldes, exfuncionarios y actores políticos de distintos partidos presuntamente relacionados con Júpiter Araujo Bernard, identificado como líder del denominado Cártel del Pacífico Sur.

Entre las personas detenidas se encuentra el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como Arisbel Rubí, consejera de Morena y excandidata a la presidencia municipal de esa localidad.

Asimismo, autoridades federales detuvieron a un exservidor público de Cuautla cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México.

GARCÍA HARFUCH INFORMÓ SOBRE BÚSQUEDA DEL ALCALDE DE CUAUTLA

El pasado 20 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó públicamente sobre las detenciones realizadas y confirmó que continuaban las acciones para localizar al alcalde de Cuautla.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el funcionario señaló:

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO, entre ellas Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.”

Y, agregó: “Asimismo, continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla. Las investigaciones continúan.”