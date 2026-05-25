Alcalde de Cuautla promueve amparo tras orden de aprehensión por presuntos vínculos criminales

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    Alcalde de Cuautla promueve amparo tras orden de aprehensión por presuntos vínculos criminales
    Jesús Corona Damián promovió un amparo contra orden de aprehensión mientras continúa prófugo por investigación federal. Facebook | Jesús Corona Damián

Autoridades federales mantienen la búsqueda de Jesús Corona Damián tras operativos ligados a delincuencia organizada en Morelos

El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, promovió un amparo contra una orden de aprehensión federal luego de que autoridades federales desplegaran un operativo en los estados de Morelos y Querétaro para cumplimentar órdenes judiciales relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios públicos con el crimen organizado.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el presidente municipal permanece prófugo de la justicia desde el pasado miércoles y es buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jesus-corona-damian-quien-es-el-alcalde-de-cuautla-que-tiene-una-orden-de-aprehension-en-sucontra-OI20820943

AMPARO FUE PRESENTADO EL MISMO DÍA DEL OPERATIVO ENJAMBRE

Según los estrados del Juzgado Quinto de Distrito, el recurso legal fue promovido por Corona Damián el mismo día en que autoridades federales ejecutaron el denominado Operativo Enjambre en Morelos y Querétaro.

En dicho despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FEMDO.

En el estado de Querétaro, autoridades realizaron un cateo en la vivienda del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, además de ejecutar una orden de aprehensión en su contra por la presunta adjudicación irregular de un pozo de agua en ese municipio ubicado en la región oriente de Morelos.

OPERATIVO ENJAMBRE DEJÓ VARIOS DETENIDOS EN MORELOS

En territorio morelense, la FEMDO cumplimentó cinco de las 10 órdenes de aprehensión obtenidas contra alcaldes, exfuncionarios y actores políticos de distintos partidos presuntamente relacionados con Júpiter Araujo Bernard, identificado como líder del denominado Cártel del Pacífico Sur.

Entre las personas detenidas se encuentra el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como Arisbel Rubí, consejera de Morena y excandidata a la presidencia municipal de esa localidad.

Asimismo, autoridades federales detuvieron a un exservidor público de Cuautla cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México.

GARCÍA HARFUCH INFORMÓ SOBRE BÚSQUEDA DEL ALCALDE DE CUAUTLA

El pasado 20 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó públicamente sobre las detenciones realizadas y confirmó que continuaban las acciones para localizar al alcalde de Cuautla.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el funcionario señaló:

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO, entre ellas Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.”

Y, agregó: “Asimismo, continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla. Las investigaciones continúan.”

REPORTES Y FILTRACIONES SEÑALAN VÍNCULOS CRIMINALES

El sitio denominado Narcopolíticos, utilizado para exponer información relacionada con presuntos nexos entre funcionarios y grupos criminales, señala que Jesús Corona Damián habría sido identificado en documentos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados mediante el caso conocido como Guacamaya Leaks, como un perfil con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con dichos documentos, el alcalde presuntamente habría mantenido apoyo hacia el grupo criminal conocido como “Los Rojos”, organización considerada una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

HERMANO DEL ALCALDE DE CUAUTLA PERMANECE PRESO POR SECUESTRO

Previo al inicio de su primer mandato como alcalde postulado por Morena, su hermano, Samuel Corona Damián, fue detenido por el delito de secuestro.

Según los reportes referidos, Samuel Corona fue capturado tras una persecución en la que autoridades lograron liberar a un comerciante privado de la libertad. Además, se indica que enfrenta 11 carpetas de investigación por presuntas extorsiones realizadas desde prisión contra comerciantes.

ATAQUES Y ATENTADOS DURANTE SU TRAYECTORIA POLÍTICA

Informes militares citados en las filtraciones de Guacamaya Leaks señalan que el 10 de diciembre de 2021 la casa de gestión de Jesús Corona Damián recibió al menos 25 disparos de arma de fuego.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2024, durante el proceso electoral, el alcalde sobrevivió a un ataque armado cuando llegaba a su casa de campaña. De acuerdo con los reportes, los disparos no lograron penetrar el blindaje del vehículo en el que viajaba.

Meses después, el 28 de mayo de 2024, su suplente, Ricardo Arizmendi, fue asesinado mientras se encontraba en una tienda de abarrotes ubicada en la Plaza Comercial 12 de Octubre, en Cuautla.

VIDEO DIFUNDIDO EN 2025 SOBRE REUNIÓN CON ‘EL BARBAS’ INCREMENTÓ SEÑALAMIENTOS

El 19 de febrero de 2025 se difundió un video donde presuntamente aparece Jesús Corona reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

En las imágenes también habrían aparecido otros funcionarios municipales, entre ellos Samuel Márquez, conocido como “El Mayor”, y Jorge Bazán Reyes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcalde-de-cuautla-que-se-encuentra-profugo-nunca-realizo-auditorias-HN20870160

FGR INVESTIGA A ALCALDES DE MORELOS

En mayo de 2025, el delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos, Hugo Bello Ocampo, informó públicamente que al menos seis alcaldes del estado eran investigados por autoridades federales.

De acuerdo con esas declaraciones, uno de los presidentes municipales bajo investigación era precisamente Jesús Corona Damián.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre la localización del alcalde ni sobre nuevas detenciones relacionadas con el caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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