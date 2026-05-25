‘Que regrese lo que se robó’... Sheinbaum sobre proceso en contra de ‘Alito’ Moreno, líder del PRI

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre la solicitud de desafuero contra el líder priista, un procedimiento que, según recientes investigaciones periodísticas, no habría sido enviado a la Cámara de Diputados.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a colocar el tema de la corrupción en el centro del debate político nacional tras referirse al caso del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Sin embargo, aprovechó el tema para fijar una postura más amplia sobre cómo deberían enfrentarse los casos de corrupción en México y cuál debería ser la prioridad del sistema de justicia.

Ante ello, Sheinbaum aseguró desconocer las razones por las cuales el trámite no avanzó dentro del Congreso. “No conozco por qué no se mandó a la Cámara de Diputados” , respondió de forma breve.

“QUE REGRESE LO QUE SE ROBÓ”, DICE LA PRESIDENTA

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que, cuando se demuestra un acto de corrupción, el interés principal del Estado debe enfocarse en recuperar los recursos públicos desviados.

“Mejor que regrese lo que se robaron. No es tanto si se detiene a una persona; cuando se demuestra un acto de corrupción, es mejor que se regrese lo que se robó”, expresó la presidenta.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en el ámbito político, ya que Sheinbaum puso sobre la mesa la posibilidad de privilegiar mecanismos legales orientados a la recuperación de bienes antes que únicamente sanciones de prisión.

La mandataria explicó que la Fiscalía puede utilizar herramientas jurídicas como la extinción de dominio o acuerdos alternativos dentro de los procesos penales para recuperar propiedades, dinero y recursos obtenidos de manera ilícita.

EL GOBIERNO APUESTA POR RECUPERAR RECURSOS PÚBLICOS

Según explicó Sheinbaum, el objetivo central debe ser que el dinero recuperado regrese al Estado y pueda utilizarse en programas o acciones dirigidas al bienestar social.

“¿Qué conviene más al pueblo de México? Que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después, cuando salga, goce de los recursos que se robó”, sostuvo.

La presidenta añadió que, en caso de acreditarse la existencia de recursos ilícitos, las instituciones deben buscar mecanismos legales que permitan reincorporar esos bienes al patrimonio público.

La postura de Sheinbaum coincide con una narrativa que su administración ha mantenido desde campañas anteriores: combatir la corrupción no solo mediante castigos penales, sino también recuperando el daño económico provocado al Estado.

EL CASO DE “ALITO” SIGUE EN EL DEBATE POLÍTICO

Aunque la presidenta evitó profundizar sobre el expediente relacionado con Alejandro Moreno, el tema volvió a posicionarse en la conversación pública debido a las versiones sobre el estatus de la solicitud de desafuero.

Alejandro Moreno, conocido políticamente como “Alito”, ha enfrentado diversos señalamientos en los últimos años relacionados con presunto enriquecimiento ilícito y manejo de recursos durante su gestión como gobernador de Campeche.

El dirigente priista ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones y ha sostenido que existe una persecución política en su contra impulsada desde sectores del oficialismo.

Mientras tanto, el tema continúa generando confrontación entre Morena y la oposición, especialmente en un contexto donde el discurso anticorrupción sigue siendo uno de los ejes más importantes del debate nacional.

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y SALIDAS ALTERNAS

Uno de los puntos que llamó la atención de las declaraciones presidenciales fue la referencia a mecanismos legales como la extinción de dominio, figura jurídica que permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas.

Este procedimiento ha sido utilizado en México para confiscar propiedades, cuentas bancarias, vehículos y otros activos relacionados con corrupción, delincuencia organizada o lavado de dinero.

Además, Sheinbaum mencionó la posibilidad de utilizar salidas alternas dentro de procesos judiciales, siempre y cuando ello facilite la recuperación de recursos públicos.

La discusión abrió nuevamente el debate sobre si la reparación del daño económico debe tener prioridad frente a las penas privativas de libertad en casos de corrupción de alto perfil.