Sheinbaum conserva respaldo ciudadano; aprobación se mantiene en 70% pese a tensiones externas

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    Sheinbaum conserva respaldo ciudadano; aprobación se mantiene en 70% pese a tensiones externas
    Al ser consultados sobre el trabajo realizado hasta ahora por Sheinbaum, 70 por ciento manifestó estar de acuerdo, mientras que 23 por ciento expresó desacuerdo. CUARTOSCURO

De acuerdo con el ejercicio demoscópico, siete de cada 10 mexicanos avalan el desempeño de la mandataria federal

Aun en medio de controversias políticas y presiones internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un sólido respaldo ciudadano, al registrar 70 por ciento de aprobación, según una encuesta de QM Estudios de Opinión.

De acuerdo con el ejercicio demoscópico, siete de cada 10 mexicanos avalan el desempeño de la mandataria federal.

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Al ser consultados sobre el trabajo realizado hasta ahora por Sheinbaum, 70 por ciento manifestó estar de acuerdo, mientras que 23 por ciento expresó desacuerdo.

En tanto, 5 por ciento se mantuvo neutral y una proporción menor indicó no tener opinión o prefirió no responder.

La medición coincide con tendencias observadas en evaluaciones previas, donde la aprobación presidencial se ha mantenido estable desde el inicio de la actual administración, consolidando un nivel de respaldo constante entre la población.

El resultado surge en un contexto marcado por episodios de tensión política y diplomática.

Uno de ellos fue la exigencia del gobierno mexicano a Estados Unidos para sustentar con pruebas las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno federal envió una nota diplomática para solicitar información verificable sobre los señalamientos, mientras la Fiscalía General de la República abrió diligencias relacionadas con el caso. En Sinaloa, la administración estatal quedó temporalmente a cargo de Yeraldine Bonilla Valverde.

En paralelo, la visita a México de Isabel Díaz Ayuso también provocó reacciones políticas, luego de que la mandataria española emitiera críticas al gobierno mexicano, situación que fue desestimada por Sheinbaum, quien calificó el episodio como irrelevante.

La encuesta favorable para la presidenta ocurre además a pocos días de la inauguración de la 2026 FIFA World Cup en la capital del país, un evento que colocará nuevamente a México bajo la atención internacional.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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