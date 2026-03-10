Isaac del Toro es segundo en la Etapa 2 y toma el liderato de la Tirreno-Adriático 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una jornada destacada en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 al terminar en el segundo lugar y asumir el liderato de la clasificación general tras un recorrido exigente entre Camaiore y San Gimignano.

La etapa tuvo una distancia de 206 kilómetros y presentó un perfil con varias subidas, además de un tramo de grava mojada en la parte final que complicó el tránsito del pelotón. Este sector, similar al utilizado en la clásica Strade Bianche, obligó a los corredores a manejar con precaución en medio de la lluvia y el terreno resbaloso.

El triunfo del día fue para el neerlandés Mathieu van der Poel, quien cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 23 segundos. El mexicano Del Toro y el italiano Giulio Pellizzari llegaron con el mismo registro, pero ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente, tras el cierre en las calles empedradas de San Gimignano.