Isaac del Toro es segundo en la Etapa 2 y toma el liderato de la Tirreno-Adriático 2026
El ciclista mexicano terminó segundo en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 y asumió el liderato de la clasificación general tras un recorrido de 206 kilómetros
El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una jornada destacada en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 al terminar en el segundo lugar y asumir el liderato de la clasificación general tras un recorrido exigente entre Camaiore y San Gimignano.
La etapa tuvo una distancia de 206 kilómetros y presentó un perfil con varias subidas, además de un tramo de grava mojada en la parte final que complicó el tránsito del pelotón. Este sector, similar al utilizado en la clásica Strade Bianche, obligó a los corredores a manejar con precaución en medio de la lluvia y el terreno resbaloso.
El triunfo del día fue para el neerlandés Mathieu van der Poel, quien cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 23 segundos. El mexicano Del Toro y el italiano Giulio Pellizzari llegaron con el mismo registro, pero ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente, tras el cierre en las calles empedradas de San Gimignano.
La definición comenzó a tomar forma en el sector de sterrato, donde Van der Poel aprovechó su experiencia en superficies de grava para lanzar un ataque que redujo el grupo de aspirantes a la victoria. Del Toro respondió al movimiento y logró mantenerse en la disputa junto a Pellizzari, formando un trío que se separó del resto de los competidores.
En los últimos kilómetros los tres corredores rodaron con diferencias mínimas. Van der Poel conservó una ligera ventaja mientras Del Toro y Pellizzari buscaban mantenerse a su rueda antes de entrar al tramo final dentro del centro histórico de San Gimignano.
La etapa se definió con un sprint corto sobre pavimento irregular. Van der Poel sostuvo su posición al frente y aseguró el primer lugar, mientras Del Toro logró superar a Pellizzari en los últimos metros para quedarse con la segunda plaza.
Detrás del grupo principal llegó el noruego Tobias Johannessen a 15 segundos, seguido por un grupo de perseguidores encabezado por Andrea Vendrame y Giulio Ciccone, quienes cruzaron la meta con una diferencia de 17 segundos.
El resultado permitió que Del Toro tomara el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 5 horas, 6 minutos y 1 segundo. Pellizzari quedó en la segunda posición a tres segundos, mientras que Magnus Sheffield ocupa el tercer puesto a 13 segundos.
En los primeros diez lugares también aparecen corredores como Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Matteo Jorgenson, todos aún dentro de una diferencia corta respecto al liderato.
La competencia continuará este miércoles con la tercera etapa, un trayecto de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi. Del Toro partirá con el maillot azul de líder, con la tarea de defender la ventaja frente a un pelotón que aún mantiene varios aspirantes en la lucha por la clasificación general.