Isaac del Toro hace historia para México con tercer lugar en la Strade Bianche 2026

/ 7 marzo 2026
    Isaac del Toro hace historia para México con tercer lugar en la Strade Bianche 2026
    Isaac del Toro consiguió un histórico tercer lugar en la Strade Bianche 2026 en Siena, Italia, resultado que confirma el gran momento del ciclista mexicano dentro del UCI World Tour. FOTO: X

El mexicano firmó una actuación histórica al finalizar tercero en Italia, una de las clásicas más exigentes del ciclismo mundial

El ciclismo mexicano vivió una jornada histórica este sábado luego de que Isaac del Toro finalizó en la tercera posición de la Strade Bianche 2026, una de las clásicas más exigentes y prestigiosas del calendario del UCI World Tour, disputada en la región de Toscana, Italia.

La competencia, que recorrió 201 kilómetros con salida y llegada en Siena, fue dominada por el esloveno Tadej Pogačar, quien se llevó la victoria tras un ataque en solitario a más de 70 kilómetros de la meta.

El segundo puesto fue para el francés Paul Seixas, mientras que el mexicano completó el podio tras resistir los ataques del grupo perseguidor en los sectores de grava característicos de la prueba.

TE PUEDE INTERESAR: México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX

Del Toro, integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG, mantuvo una carrera inteligente a lo largo del recorrido. El bajacaliforniano se mantuvo en el grupo principal durante gran parte de la jornada y respondió a los movimientos decisivos en la parte final.

A 17 kilómetros del cierre logró seguir el ataque de Seixas, lo que le permitió mantenerse entre los mejores y asegurar el podio.

Aunque el francés aceleró en los últimos metros para quedarse con el segundo lugar, el mexicano cruzó la meta en la tercera posición, consolidando una actuación destacada frente a varios de los mejores ciclistas del mundo.

El resultado representa un hito para el ciclismo mexicano, ya que Del Toro logró subir al podio de una de las carreras más emblemáticas de Europa, famosa por sus caminos de tierra o sterrato.

Además, confirma el gran momento del joven corredor, quien semanas atrás también conquistó la clasificación general del UAE Tour 2026.

Con este desempeño, el ciclista mexicano continúa consolidándose como una de las grandes promesas del pelotón internacional y apunta a ser protagonista en las próximas pruebas del calendario europeo.

