Isaac del Toro hace historia para México con tercer lugar en la Strade Bianche 2026

El ciclismo mexicano vivió una jornada histórica este sábado luego de que Isaac del Toro finalizó en la tercera posición de la Strade Bianche 2026, una de las clásicas más exigentes y prestigiosas del calendario del UCI World Tour, disputada en la región de Toscana, Italia.

La competencia, que recorrió 201 kilómetros con salida y llegada en Siena, fue dominada por el esloveno Tadej Pogačar, quien se llevó la victoria tras un ataque en solitario a más de 70 kilómetros de la meta.

El segundo puesto fue para el francés Paul Seixas, mientras que el mexicano completó el podio tras resistir los ataques del grupo perseguidor en los sectores de grava característicos de la prueba.

Del Toro, integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG, mantuvo una carrera inteligente a lo largo del recorrido. El bajacaliforniano se mantuvo en el grupo principal durante gran parte de la jornada y respondió a los movimientos decisivos en la parte final.