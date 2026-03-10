Santiago Giménez vuelve a entrenar con el AC Milan tras cirugía de tobillo
El atacante busca recuperar ritmo para regresar a las canchas y mantenerse como opción para la selección mexicana en los próximos amistosos
El delantero mexicano Santiago Giménez volvió a entrenar con el primer equipo del AC Milan después de varias semanas de rehabilitación tras una cirugía en el tobillo. El club italiano informó el regreso del atacante a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento en que se reincorpora al trabajo colectivo junto a sus compañeros.
El futbolista de 24 años había estado fuera de actividad desde octubre, cuando la molestia en el tobillo que arrastraba desde tiempo atrás terminó por obligarlo a pasar por el quirófano. La intervención consistió en una limpieza en la articulación, procedimiento que se realizó luego de que el problema físico se agravara y le impidiera completar su recuperación con tratamiento conservador.
De acuerdo con el plan médico, el tiempo estimado de recuperación era cercano a los dos meses. El objetivo inicial era que el delantero estuviera listo para regresar a finales de febrero, sin embargo, su proceso de rehabilitación se prolongó un poco más. Finalmente, este martes 10 de marzo volvió a integrarse al entrenamiento grupal, trabajando al mismo ritmo que el resto del plantel.
El regreso de Giménez llega en un momento importante para el equipo rossonero, que se mantiene en la parte alta de la clasificación de la Serie A. El conjunto milanista ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla, a siete puntos del líder, el Inter de Milán, por lo que el tramo final de la temporada será clave en la disputa por el campeonato.
Durante su ausencia, el delantero mexicano siguió de cerca la actividad del club mientras avanzaba en su recuperación. En distintas publicaciones en redes sociales explicó que durante varios meses jugó con molestias en el tobillo antes de tomar la decisión de operarse, con la intención de resolver el problema de manera definitiva.
El proceso de recuperación también estuvo acompañado por comentarios de figuras del futbol italiano. El exentrenador Fabio Capello señaló que el atacante enfrentaba la presión natural de adaptarse a un club con las exigencias del Milan. Por su parte, el técnico del equipo, Massimiliano Allegri, expresó en diversas ocasiones su confianza en que el delantero superaría la lesión y recuperaría su nivel.
La recuperación de Giménez también es seguida de cerca por la selección mexicana. El atacante no pudo participar en la Fecha FIFA de noviembre, cuando el Selección Mexicana de Futbol disputó encuentros amistosos frente a Selección de Uruguay y Selección de Paraguay.
Ahora, ya integrado nuevamente al trabajo con el Milan, el delantero espera recuperar ritmo de competencia y buscar un lugar en la convocatoria del técnico Javier Aguirre para los próximos amistosos ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica, programados para el 28 y 31 de marzo.
Con el objetivo de sumar minutos y retomar su mejor forma, Giménez encara la recta final de la temporada con la mirada puesta también en la Copa Mundial de la FIFA 2026.