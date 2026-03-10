Santiago Giménez vuelve a entrenar con el AC Milan tras cirugía de tobillo

El delantero mexicano Santiago Giménez volvió a entrenar con el primer equipo del AC Milan después de varias semanas de rehabilitación tras una cirugía en el tobillo. El club italiano informó el regreso del atacante a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento en que se reincorpora al trabajo colectivo junto a sus compañeros.

El futbolista de 24 años había estado fuera de actividad desde octubre, cuando la molestia en el tobillo que arrastraba desde tiempo atrás terminó por obligarlo a pasar por el quirófano. La intervención consistió en una limpieza en la articulación, procedimiento que se realizó luego de que el problema físico se agravara y le impidiera completar su recuperación con tratamiento conservador.

De acuerdo con el plan médico, el tiempo estimado de recuperación era cercano a los dos meses. El objetivo inicial era que el delantero estuviera listo para regresar a finales de febrero, sin embargo, su proceso de rehabilitación se prolongó un poco más. Finalmente, este martes 10 de marzo volvió a integrarse al entrenamiento grupal, trabajando al mismo ritmo que el resto del plantel.