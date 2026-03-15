Isaac del Toro gana la Tirreno-Adriático 2026: primer mexicano en conquistar el ‘Tridente’

El ciclismo mexicano escribió este domingo una de sus páginas más importantes con la coronación de Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026, una de las pruebas de una semana más prestigiosas del calendario internacional. El bajacaliforniano se quedó con el emblemático “Tridente”, trofeo que distingue al campeón de la llamada “Carrera de los Dos Mares”, para convertirse en el primer mexicano que logra este título. La consagración de Del Toro se confirmó tras la séptima y última etapa, disputada entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, una jornada que terminó al esprint con triunfo del italiano Jonathan Milan. TE PUEDE INTERESAR: ¡Batacazo histórico! Venezuela elimina a Japón y a Shohei Ohtani del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Aunque el cierre no modificó la cima de la clasificación general, sí selló la obra del corredor de UAE Team Emirates-XRG, que había encaminado su victoria desde la etapa previa con una exhibición en la montaña. El sitio oficial de la carrera destacó que, “por primera vez en la historia”, el nuevo Rey de los Dos Mares es mexicano, un dato que dimensiona el tamaño de la hazaña. A sus 22 años, Del Toro no solo ganó una competencia de enorme tradición en Italia, sino que además llegó a 26 victorias como profesional, consolidándose como una de las grandes irrupciones del pelotón mundial. La semana del ensenadense fue de menos a más y terminó por ser dominante. Tomó protagonismo desde los primeros días, recuperó el liderato general en la quinta etapa y en la sexta lanzó el golpe definitivo con un ataque demoledor en el ascenso final hacia Camerino. Ahí dejó atrás a sus principales perseguidores y amplió la ventaja suficiente para llegar a la etapa final con el “Tridente” prácticamente en el bolsillo. Del Toro finalizó la clasificación general por delante del estadounidense Matteo Jorgenson y del italiano Giulio Pellizzari, quienes completaron el podio de una edición en la que el mexicano confirmó que ya no es solo una promesa, sino una realidad del ciclismo internacional.

Incluso, el portal oficial de la prueba subrayó que el corredor mexicano suma más triunfos profesionales a los 22 años que los que tenía Tadej Pogacar a esa misma edad. Con este resultado, Isaac del Toro suma otro capítulo dorado para el deporte nacional y eleva todavía más su candidatura para convertirse en el gran referente del ciclismo mexicano en la nueva generación. La Tirreno-Adriático 2026 ya tiene un nombre histórico: el de un mexicano que se apoderó del “Tridente”.

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Alejandro Morteo Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.

Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.