¡Histórico! Isaac Del Toro conquista el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y confirma su liderato en Abu Dhabi

El ciclista mexicano Isaac Del Toro se adjudicó este domingo el título del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, tras completarse la séptima y última etapa con final en Abu Dhabi.

Con este resultado, Del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar la clasificación general de esta competencia que forma parte del calendario UCI World Tour, considerado el nivel más alto del ciclismo de ruta profesional. Hasta ahora, México había tenido presencia en este tipo de pruebas con actuaciones destacadas e incluso triunfos de etapa, pero no se había conseguido el título absoluto en una vuelta por etapas dentro de esta categoría.

La jornada de cierre se resolvió al sprint con victoria para el italiano Jonathan Milan, integrante del Lidl-Trek, quien alcanzó su tercer triunfo parcial dentro de esta edición. Sin embargo, el resultado del día no alteró la clasificación general, que ya tenía como líder al pedalista del UAE Team Emirates desde la etapa anterior.