¡Histórico! Isaac Del Toro conquista el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y confirma su liderato en Abu Dhabi
‘El Torito’ se proclamó campeón tras conservar el liderato en la última etapa disputada en Abu Dhabi, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar esta competencia del calendario World Tour
El ciclista mexicano Isaac Del Toro se adjudicó este domingo el título del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, tras completarse la séptima y última etapa con final en Abu Dhabi.
Con este resultado, Del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar la clasificación general de esta competencia que forma parte del calendario UCI World Tour, considerado el nivel más alto del ciclismo de ruta profesional. Hasta ahora, México había tenido presencia en este tipo de pruebas con actuaciones destacadas e incluso triunfos de etapa, pero no se había conseguido el título absoluto en una vuelta por etapas dentro de esta categoría.
La jornada de cierre se resolvió al sprint con victoria para el italiano Jonathan Milan, integrante del Lidl-Trek, quien alcanzó su tercer triunfo parcial dentro de esta edición. Sin embargo, el resultado del día no alteró la clasificación general, que ya tenía como líder al pedalista del UAE Team Emirates desde la etapa anterior.
Del Toro había tomado el control de la competencia el sábado, luego de imponerse en la etapa considerada como la más exigente del recorrido. Ese resultado le permitió enfundarse el maillot rojo como líder general, ventaja que logró mantener sin contratiempos durante el último trayecto.
En la clasificación final, el italiano Antonio Tiberi concluyó en el segundo puesto, a 20 segundos del mexicano. El tercer lugar fue para el australiano Lucas Plapp, quien terminó a 1 minuto y 14 segundos del líder. Por su parte, el colombiano Harold Tejada finalizó en la cuarta posición, mientras que el belga Remco Evenepoel se ubicó en el décimo sitio de la general, a 2 minutos y 25 segundos.
Durante la última etapa, los equipos con aspiraciones en el sprint mantuvieron el control del pelotón para neutralizar una fuga que perdió integrantes conforme avanzaron los kilómetros. El ritmo impuesto en los tramos finales favoreció la llegada masiva, donde Milan logró imponerse en el cierre.
El italiano superó en la meta al noruego Erlend Blikra, al australiano Samuel Welsford y al británico Ethan Vernon, quienes cruzaron la línea con el mismo tiempo registrado por el ganador de la etapa.
De esta manera, Del Toro cerró su participación con el liderato general, tras una actuación que le permitió marcar diferencias en los momentos clave del recorrido y asegurar un resultado inédito para el ciclismo mexicano en este tipo de competencias.