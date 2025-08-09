Isaac del Toro hace historia al ganar la Vuelta a Burgos, primer mexicano en lograrlo

Isaac del Toro ha hecho historia en el mundo del ciclismo al convertirse en el primer mexicano en ganar la prestigiosa Vuelta a Burgos. El joven ciclista, que forma parte del UAE Team Emirates-XRG, logró este hito tras una destacada actuación durante las cinco etapas de la carrera, que se disputó en las hermosas pero desafiantes rutas de la región española. A lo largo de la competencia, Del Toro mostró una gran fortaleza mental y física, destacándose especialmente por su capacidad de recuperación tras una caída en la primera etapa y un pinchazo en la última jornada. TE PUEDE INTERESAR: Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal

A pesar de los contratiempos, el mexicano se mantuvo firme en la lucha por el maillot morado, que lo acreditó como líder de la clasificación general. La última etapa, disputada en las arduas ascensiones de las Lagunas de Neila, tuvo como vencedor al italiano Giulio Ciccone, quien se impuso en el ascenso final. Sin embargo, Del Toro no solo defendió su posición, sino que se quedó con el segundo lugar en la etapa, asegurando su victoria general en la clasificación.

Este triunfo lo posiciona como uno de los ciclistas más prometedores a nivel mundial, logrando un resultado impresionante a sus 21 años. La victoria de Del Toro no solo es un triunfo personal, sino que también marca un antes y un después para el ciclismo mexicano, ya que es la primera vez que un mexicano logra conquistar la Vuelta a Burgos. Este éxito se suma a su destacada actuación en otras competiciones importantes, como su segundo lugar en el Giro de Italia y su victoria en el Circuito de Getxo.