Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal

Deportes
/ 8 agosto 2025
    Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal
    Nacho Beristáin aseguró que “Canelo” Álvarez está protegido por una red de intereses y reveló un presunto vínculo con un líder criminal. FOTO: ESPECIAL

El histórico entrenador mexicano aseguró que el tapatío está ‘blindado por intereses’ y relató un episodio en el que fue presentado con un presunto capo

El legendario entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, desató polémica en el mundo del deporte al asegurar que Saúl “Canelo” Álvarez mantiene vínculos con el narcotráfico.

Sus declaraciones, realizadas en una entrevista reciente, señalan que el campeón tapatío cuenta con una red de protección e influencias que lo hacen intocable.

Beristáin afirmó que no se puede hablar mal de “Canelo” debido a que está “blindado por muchos intereses”, y cuestionó la legitimidad de algunos resultados en sus peleas.

TE PUEDE INTERESAR: Nacho Beristáin revela que Ovidio Guzmán visitó a Julio César Chávez Jr. en sus entrenamientos

El experimentado estratega explicó que en el medio boxístico existe un temor generalizado a tocar el tema por las posibles represalias.

El entrenador relató un episodio ocurrido en Ocotlán, Jalisco, tras una función de boxeo. Según su testimonio, fue interceptado por hombres armados que lo llevaron a conocer a “el patrón”, un presunto líder criminal.

Durante ese encuentro, le habrían comentado que dicho personaje era “el padrino del pecoso”, en referencia directa a Álvarez.

Beristáin también mencionó que ha escuchado versiones de que un “mafiosón” habría asegurado que “a Canelo no se le toca”.

En sus declaraciones, el entrenador hizo alusión a rumores sobre actividades ilícitas en el entorno del pugilista, incluyendo presuntos vínculos con robo de autos de lujo y operaciones de lavado de dinero.

Sin embargo, no presentó pruebas documentales, limitándose a exponer experiencias y comentarios que ha escuchado en el medio.

Las palabras de Beristáin han encendido el debate entre aficionados y especialistas, ya que provienen de una de las voces más respetadas del boxeo mexicano.

Hasta el momento, ni Saúl “Canelo” Álvarez ni su equipo han emitido una postura oficial sobre las acusaciones.

