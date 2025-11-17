Mendy López es presentado como el nuevo manager de Saraperos de Saltillo
El exjugador dominicano, con trayectoria en Grandes Ligas y experiencia en el beisbol mexicano, asume el mando del equipo con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo de la organización.
La directiva de los Saraperos de Saltillo anunció la llegada de Mendy López como nuevo manager del equipo para la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de la salida de Sergio Omar Gastélum, quien fue presentado recientemente como dirigente de los Leones de Yucatán. Con este movimiento, la organización saltillense inicia una nueva etapa en la que busca mantener estabilidad en el proyecto deportivo.
Originario de Pimentel, República Dominicana, Mendy López cuenta con una amplia experiencia tanto en Grandes Ligas como en la LMB. En su etapa como pelotero, fue firmado por los Reales de Kansas City, con quienes jugó en las temporadas 1998, 1999, 2003 y 2004. También formó parte de los Marlins de Florida en 2000, de los Astros de Houston en 2001 y de los Piratas de Pittsburgh en 2001 y 2002.
En México dejó una huella relevante durante su paso por la Liga Mexicana de Beisbol, donde fue reconocido como Jugador Más Valioso en 2006 con los Sultanes de Monterrey, año en el que el club se proclamó campeón. Posteriormente jugó para los Pericos de Puebla en 2011 y para los Rieleros de Aguascalientes en 2012, con quienes obtuvo el título de la Zona Norte. Fue convocado al Juego de Estrellas en 2006, 2007, 2008 y 2011.
Su carrera como manager inició en 2014 dentro de la organización de los Piratas de Pittsburgh en la Dominican Summer League. Más adelante dirigió y fungió como coach de las Estrellas Orientales en 2015 y 2016. También estuvo al frente de las Águilas Cibaeñas y posteriormente se desempeñó como asistente del gerente general de los Gigantes del Cibao entre 2021 y 2022.
En 2022 asumió el rol de coach de bateo de la selección de Colombia, equipo que obtuvo la Serie del Caribe. Para 2023 integró el staff de los Toros del Este, antes de incorporarse como coach de infield del conjunto de los Piratas de Pittsburgh, puesto en el que se mantuvo hasta la temporada 2025 de Grandes Ligas.
Su arribo a Saltillo ocurre días después de la salida de Sergio Omar Gastélum, quien aceptó la oferta de los Leones de Yucatán. Ante este escenario, Saraperos decidió apostar por un perfil con recorrido internacional y conocimiento del beisbol mexicano, con el objetivo de sostener el proyecto deportivo rumbo al próximo calendario.
La directiva señaló que la trayectoria de López como jugador, coach y directivo aporta un respaldo importante para el grupo. Con su llegada, inicia un nuevo capítulo en la organización saltillense.
Saraperos dio la bienvenida oficialmente a Mendy López, quien asumirá el mando de inmediato.