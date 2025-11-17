Mendy López es presentado como el nuevo manager de Saraperos de Saltillo

La directiva de los Saraperos de Saltillo anunció la llegada de Mendy López como nuevo manager del equipo para la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de la salida de Sergio Omar Gastélum, quien fue presentado recientemente como dirigente de los Leones de Yucatán. Con este movimiento, la organización saltillense inicia una nueva etapa en la que busca mantener estabilidad en el proyecto deportivo.

Originario de Pimentel, República Dominicana, Mendy López cuenta con una amplia experiencia tanto en Grandes Ligas como en la LMB. En su etapa como pelotero, fue firmado por los Reales de Kansas City, con quienes jugó en las temporadas 1998, 1999, 2003 y 2004. También formó parte de los Marlins de Florida en 2000, de los Astros de Houston en 2001 y de los Piratas de Pittsburgh en 2001 y 2002.

En México dejó una huella relevante durante su paso por la Liga Mexicana de Beisbol, donde fue reconocido como Jugador Más Valioso en 2006 con los Sultanes de Monterrey, año en el que el club se proclamó campeón. Posteriormente jugó para los Pericos de Puebla en 2011 y para los Rieleros de Aguascalientes en 2012, con quienes obtuvo el título de la Zona Norte. Fue convocado al Juego de Estrellas en 2006, 2007, 2008 y 2011.

Su carrera como manager inició en 2014 dentro de la organización de los Piratas de Pittsburgh en la Dominican Summer League. Más adelante dirigió y fungió como coach de las Estrellas Orientales en 2015 y 2016. También estuvo al frente de las Águilas Cibaeñas y posteriormente se desempeñó como asistente del gerente general de los Gigantes del Cibao entre 2021 y 2022.