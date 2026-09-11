Isaac del Toro queda fuera del Top 10 en Québec; Evenepoel conquista la clásica

Isaac del Toro quedó fuera de los diez primeros lugares del Gran Premio de Québec 2026, disputado este viernes en Canadá. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG perdió opciones durante los kilómetros finales de una carrera que conquistó el belga Remco Evenepoel. El originario de Ensenada, Baja California, participó en los movimientos de los favoritos, pero sufrió cuando llegó el momento de perseguir al grupo decisivo.

Su actuación dejó pendiente la pelea por el podio en la primera de las dos clásicas canadienses de su calendario. Evenepoel inclinó la competencia a su favor desde unos 30 kilómetros antes de la meta. La selección delantera se redujo progresivamente hasta dejar al belga y al italiano Giulio Ciccone frente a frente por la victoria, mientras Del Toro quedó apartado de esa definición. El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe ganó el sprint con un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 21 segundos. Ciccone terminó segundo con el mismo registro y el danés Anthon Charmig completó el podio, a 15 segundos. Tom Pidcock fue cuarto, a 28 segundos del vencedor.

Para el ciclista mexicano, Québec representó una prueba de exigencia antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Su llegada a Canadá estuvo precedida por el título en la Vuelta a Alemania y por expectativas de protagonismo ante varios aspirantes al campeonato del mundo. La ruta anunciada contemplaba 206 kilómetros, repartidos en 20 vueltas a un circuito urbano de 10.3 kilómetros. Con 2,780 metros de desnivel acumulado y una llegada en las Llanuras de Abraham, el trazado demandaba resistencia y capacidad para responder a las aceleraciones. Del Toro contó con una escuadra integrada también por Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Adam Yates, Tim Wellens, Florian Vermeersch y Felix Großschartner.

La alineación ofrecía distintas alternativas para afrontar una jornada frente a rivales de primer nivel. Su siguiente compromiso será el Gran Premio de Montreal, el domingo 13 de septiembre. Allí tendrá otra oportunidad de competir antes de representar a México en el Mundial, programado del 20 al 27 de septiembre en Montreal. Ese calendario le ofrece una nueva prueba para ajustar su preparación.