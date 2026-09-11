Isaac del Toro queda fuera del Top 10 en Québec; Evenepoel conquista la clásica

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Isaac del Toro queda fuera del Top 10 en Québec; Evenepoel conquista la clásica
    Isaac del Toro disputó el GP de Québec como parte de su preparación rumbo al Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá. FOTO: X

El mexicano volverá a competir el domingo en Montreal, última escala de preparación antes de representar al país en el Mundial

Isaac del Toro quedó fuera de los diez primeros lugares del Gran Premio de Québec 2026, disputado este viernes en Canadá.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG perdió opciones durante los kilómetros finales de una carrera que conquistó el belga Remco Evenepoel.

El originario de Ensenada, Baja California, participó en los movimientos de los favoritos, pero sufrió cuando llegó el momento de perseguir al grupo decisivo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/tenis/sabalenka-vs-rybakina-final-del-us-open-2026-con-un-tricampeonato-en-juego-IH23420888

Su actuación dejó pendiente la pelea por el podio en la primera de las dos clásicas canadienses de su calendario.

Evenepoel inclinó la competencia a su favor desde unos 30 kilómetros antes de la meta.

La selección delantera se redujo progresivamente hasta dejar al belga y al italiano Giulio Ciccone frente a frente por la victoria, mientras Del Toro quedó apartado de esa definición.

El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe ganó el sprint con un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 21 segundos.

Ciccone terminó segundo con el mismo registro y el danés Anthon Charmig completó el podio, a 15 segundos. Tom Pidcock fue cuarto, a 28 segundos del vencedor.

Para el ciclista mexicano, Québec representó una prueba de exigencia antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.

Su llegada a Canadá estuvo precedida por el título en la Vuelta a Alemania y por expectativas de protagonismo ante varios aspirantes al campeonato del mundo.

La ruta anunciada contemplaba 206 kilómetros, repartidos en 20 vueltas a un circuito urbano de 10.3 kilómetros.

Con 2,780 metros de desnivel acumulado y una llegada en las Llanuras de Abraham, el trazado demandaba resistencia y capacidad para responder a las aceleraciones.

Del Toro contó con una escuadra integrada también por Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Adam Yates, Tim Wellens, Florian Vermeersch y Felix Großschartner.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/argentina-remonta-y-deja-sin-mundial-sub-20-a-mexico-y-a-la-saltillense-mariangela-medina-LG23434197

La alineación ofrecía distintas alternativas para afrontar una jornada frente a rivales de primer nivel.

Su siguiente compromiso será el Gran Premio de Montreal, el domingo 13 de septiembre.

Allí tendrá otra oportunidad de competir antes de representar a México en el Mundial, programado del 20 al 27 de septiembre en Montreal. Ese calendario le ofrece una nueva prueba para ajustar su preparación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
GP de Canadá
resultados

Localizaciones


Quebec

Personajes


Isaac del Toro

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Cualidades del INE

Cualidades del INE
true

La fuerza electoral de Morena

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con Enrique Acevedo y condenó las expresiones del senador Luis Fernando Salazar.

Sheinbaum condena amenazas de Luis Fernando Salazar contra periodista: ‘No deben pasarse por alto’
Cofepris emitió alertas por dapagliflozina robada y Argliptin-D®, además del retiro de un lote de metformina.

¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Misión. La nueva entrega de la serie promete conectar distintas realidades y recuperar a algunos de los personajes que marcaron sus primeras temporadas.

¡Regresan los favoritos! Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters vuelven a ‘American Horror Story’
Deiry Ramírez anotó un doblete en el último duelo de la Selección que la saltillense Mariangela Medina integró, cerrando su participación en Polonia 2026 con una derrota.

Argentina remonta y deja sin Mundial Sub-20 a México y a la saltillense Mariangela Medina