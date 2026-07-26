¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio

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    ¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio
    Isaac del Toro celebra en París con el maillot blanco tras completar una actuación memorable en su primer Tour de Francia. FOTO: EFE

El bajacaliforniano cerró su debut con el maillot blanco, una victoria de etapa y el mejor resultado mexicano en la histórica competencia

Isaac del Toro entró en la historia del deporte mexicano. El ciclista de Ensenada terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026 y se convirtió en el primer representante de México que sube al podio de la prueba más prestigiosa del ciclismo.

El pedalista de 22 años completó 21 etapas con un tiempo acumulado de 74 horas, seis minutos y ocho segundos.

Finalizó a nueve minutos y 42 segundos de su compañero Tadej Pogacar, quien conquistó su quinto título, y a tres minutos y 16 segundos del belga Remco Evenepoel, segundo de la competencia.

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La última jornada rumbo a los Campos Elíseos de París fue el paseo de consagración para Del Toro. Aunque cruzó lejos de los primeros puestos del día, los tiempos de la general quedaron protegidos y aseguró el tercer escalón.

Mathieu van der Poel ganó la etapa 21, recortada a 89 kilómetros por los incendios forestales en Francia. El resultado derribó una barrera que permaneció intacta durante más de tres décadas.

Antes de Isaac del Toro, el mejor lugar de un mexicano en el Tour de Francia pertenecía a Raúl Alcalá, octavo en 1989 y 1990. Alcalá había ganado el maillot blanco en 1987 y dos etapas, pero nunca pudo instalarse entre los tres mejores.

Del Toro también conquistó la camiseta blanca como el mejor ciclista joven del Tour de Francia 2026. Superó por dos minutos y 14 segundos al francés Paul Seixas, cuarto absoluto, para convertirse en el segundo mexicano que gana esta clasificación después de Alcalá.

La hazaña adquiere todavía más valor porque fue su debut en la Grande Boucle. Del Toro es apenas el tercer mexicano que toma la salida en el Tour, después de Alcalá y Miguel Arroyo, y devolvió la bandera tricolor al pelotón 29 años después de la última participación de Arroyo, registrada en 1997.

Su recorrido tuvo un momento inolvidable desde la segunda etapa. En el ascenso final de Montjuïc, en Barcelona, atacó en los últimos metros y venció por delante de Pogacar y Evenepoel.

Así se transformó en el segundo mexicano con un triunfo de etapa y terminó con una espera nacional de 36 años desde la última victoria de Alcalá en 1990.

El mexicano también resistió las jornadas decisivas de montaña. Tras caer al octavo lugar durante la segunda semana, recuperó terreno con actuaciones clave en Le Markstein, Plateau de Solaison y los Alpes.

En Alpe d’Huez recibió el respaldo de Pogacar y del UAE Team Emirates-XRG para defender su ventaja sobre Seixas. La actuación confirma la dimensión que Del Toro alcanzó en muy poco tiempo.

En 2025 fue subcampeón del Giro de Italia, donde vistió la maglia rosa, ganó una etapa y se llevó la clasificación juvenil. Ahora suma un segundo podio en una Gran Vuelta y demuestra que puede competir contra las máximas figuras del pelotón internacional.

A los 22 años, el mexicano dejó de ser solamente una promesa: su tercer lugar en el Tour de Francia 2026 es el mayor resultado de México en la historia de la prueba y una nueva referencia para el ciclismo latinoamericano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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