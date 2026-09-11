Argentina remonta y deja sin Mundial Sub-20 a México y a la saltillense Mariangela Medina

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    Argentina remonta y deja sin Mundial Sub-20 a México y a la saltillense Mariangela Medina
    Deiry Ramírez anotó un doblete en el último duelo de la Selección que la saltillense Mariangela Medina integró, cerrando su participación en Polonia 2026 con una derrota. FOTO: X

El doblete de Deiry Ramírez no bastó: el Tricolor perdió la ventaja en el cierre y terminó la fase de grupos con un punto

La aventura mundialista de Mariangela Medina y la Selección Mexicana Femenil Sub-20 terminó con una remontada dolorosa.

El equipo nacional cayó 3-2 ante Argentina este viernes, en la Arena Katowice, y quedó fuera del Mundial de Polonia 2026 tras cerrar la fase de grupos sin victorias.

La portera originaria de Saltillo, formó parte del conjunto dirigido por Doriva Bueno, que llegó a la última jornada con la necesidad de ganar.

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México tuvo el boleto directo a Octavos de Final en sus manos, pero perdió la ventaja durante el cierre del encuentro.

Argentina abrió el marcador al minuto 30 mediante Annika Paz, quien aprovechó un rechazo de la guardameta Camila Vázquez.

La respuesta mexicana llegó al 36, cuando Deiry Ramírez sacó un disparo desde fuera del área para establecer el empate.

Cuatro minutos después, Ramírez completó su doblete al rematar una acción precedida por una chilena de Alice Soto.

El 2-1 cambió el panorama del Grupo A: con ese resultado, las mexicanas desplazaban a las sudamericanas del segundo puesto y conseguían la clasificación.

Sin embargo, Alma Velasco Heim apareció al 78 para igualar el partido después de una jugada a balón parado. Ya en tiempo agregado, Dolo Delgado marcó al 92’ y selló el triunfo argentino, que dejó sin recompensa la reacción del Tricolor.

México terminó tercero de su sector con un punto, cinco goles a favor y siete en contra. Su recorrido incluyó el empate 2-2 frente a Benín, la derrota 2-1 contra Polonia y este nuevo tropiezo ante Argentina. Las anfitrionas avanzaron con nueve unidades y la Albiceleste con seis.

Para Medina, integrante del futbol universitario de UCLA, la convocatoria representó experiencia en una Copa del Mundo de la categoría, después de formar parte del plantel mexicano en Colombia 2024.

Su presencia volvió a dar representación a Saltillo en el escenario internacional.

El balance colectivo quedó marcado por las ventajas desperdiciadas. Frente a Benín, México dejó escapar un 2-0; contra Argentina tampoco logró conservar el marcador favorable.

Dos partidos que explican el desenlace de una selección que encontró goles, pero careció de firmeza para convertirlos en triunfos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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