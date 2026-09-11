Argentina remonta y deja sin Mundial Sub-20 a México y a la saltillense Mariangela Medina

La portera originaria de Saltillo, formó parte del conjunto dirigido por Doriva Bueno, que llegó a la última jornada con la necesidad de ganar.

El equipo nacional cayó 3-2 ante Argentina este viernes, en la Arena Katowice, y quedó fuera del Mundial de Polonia 2026 tras cerrar la fase de grupos sin victorias.

La aventura mundialista de Mariangela Medina y la Selección Mexicana Femenil Sub-20 terminó con una remontada dolorosa.

México tuvo el boleto directo a Octavos de Final en sus manos, pero perdió la ventaja durante el cierre del encuentro.

Argentina abrió el marcador al minuto 30 mediante Annika Paz, quien aprovechó un rechazo de la guardameta Camila Vázquez.

La respuesta mexicana llegó al 36, cuando Deiry Ramírez sacó un disparo desde fuera del área para establecer el empate.

Cuatro minutos después, Ramírez completó su doblete al rematar una acción precedida por una chilena de Alice Soto.

El 2-1 cambió el panorama del Grupo A: con ese resultado, las mexicanas desplazaban a las sudamericanas del segundo puesto y conseguían la clasificación.

Sin embargo, Alma Velasco Heim apareció al 78 para igualar el partido después de una jugada a balón parado. Ya en tiempo agregado, Dolo Delgado marcó al 92’ y selló el triunfo argentino, que dejó sin recompensa la reacción del Tricolor.

México terminó tercero de su sector con un punto, cinco goles a favor y siete en contra. Su recorrido incluyó el empate 2-2 frente a Benín, la derrota 2-1 contra Polonia y este nuevo tropiezo ante Argentina. Las anfitrionas avanzaron con nueve unidades y la Albiceleste con seis.