Sabalenka vs Rybakina: Final del US Open 2026 con un tricampeonato en juego

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    Sabalenka vs Rybakina: Final del US Open 2026 con un tricampeonato en juego
    Aryna Sabalenka y Elena Rybakina disputarán el título del US Open, con el tricampeonato de la bielorrusa como uno de los grandes alicientes. FOTOS: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Pegula y Gauff quedaron fuera en Semifinales; la bielorrusa busca igualar una hazaña de Serena y la kazaja llegará con la cima asegurada.

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentarán en la final del US Open 2026, después de eliminar a Jessica Pegula y Coco Gauff, respectivamente.

El duelo del sábado reunirá a la defensora del título con la tenista que tiene asegurado ascender al número uno del ranking WTA.

Sabalenka resolvió su semifinal por 7-5 y 6-2 ante Pegula. La bielorrusa encontró resistencia en el primer parcial, pero logró imponer su potencia para alcanzar su cuarta final consecutiva y mantener abierta la posibilidad de conquistar un tercer campeonato al hilo.

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La primera sembrada cerró su actuación con 29 tiros ganadores y siete aces.

Pegula, finalista en 2024, sostuvo la pelea durante el arranque, aunque el desenlace del primer set inclinó el encuentro a favor de una rival que aumentó la presión desde el fondo de la cancha.

Sabalenka va por un lugar junto a Serena

De levantar nuevamente el trofeo, Sabalenka se convertirá en la primera mujer que encadena tres coronas del US Open desde Serena Williams, quien completó esa secuencia en 2014.

Además, se uniría a la estadounidense y a Chris Evert como las únicas tenistas con ese logro en la Era Abierta.

Rybakina, por su parte, dejó fuera a Gauff. La estadounidense ganó el primer set por 6-3 y la kazaja respondió con un 6-4 en los dos últimos sets.

El cruce entre ambas finalistas anticipa una batalla de potencia, con el servicio y la devolución como recursos para tomar la iniciativa.

El pase de las finalistas terminó con la posibilidad de que una jugadora local disputara el título.

Pegula y Gauff habían colocado a Estados Unidos con dos representantes entre las cuatro mejores, en unas semifinales que reunieron a las primeras cuatro sembradas del torneo.

Rybakina llega con el número uno asegurado

Para la kazaja, la final ofrece la oportunidad de redondear una semana decisiva.

Su victoria sobre Zheng Qinwen en Cuartos le garantizó llegar por primera vez a la cima del ranking, independientemente de lo que suceda en el partido por el campeonato.

Campeona de Wimbledon 2022 y del Abierto de Australia 2026, Rybakina buscará ampliar su colección de Grand Slams ante una Sabalenka que ha hecho de Nueva York uno de sus escenarios predilectos.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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