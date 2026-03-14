Isaac del Toro roza el título de la Tirreno-Adriático 2026: sigue líder tras la etapa 6

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Deportes
/ 14 marzo 2026
    Isaac del Toro roza el título de la Tirreno-Adriático 2026: sigue líder tras la etapa 6
    Isaac del Toro consolidó su liderato en la Tirreno-Adriático 2026 tras ganar la sexta etapa en Camerino y quedó a un paso de conquistar el título de la carrera italiana del UCI WorldTour. FOTO: MEXSPORT

El ciclista mexicano consolidó su dominio al ampliar su ventaja en la clasificación general, quedando a un paso de conquistar uno de los títulos más prestigiosos del calendario UCI WorldTour

El ciclismo mexicano vive un momento histórico en Europa. Isaac del Toro dio un paso gigantesco rumbo al título de la Tirreno-Adriático 2026 luego de mantener el liderato tras disputarse la sexta etapa de la carrera, consolidándose como el gran favorito para llevarse el triunfo final en esta prestigiosa competencia del calendario internacional.

El corredor del UAE Team Emirates se impuso en la etapa reina disputada entre San Severino Marche y Camerino, un recorrido cercano a los 188 kilómetros que incluyó varios ascensos exigentes.

Del Toro lanzó su ataque en los metros finales de la subida a Camerino y cruzó la meta en primer lugar, superando a sus rivales directos en la clasificación general.

Con esta victoria, el mexicano no solo defendió la maglia azzurra de líder, sino que también amplió su ventaja en la general.

Después de seis jornadas de competencia acumula un tiempo total cercano a las 24 horas y 57 minutos, con una diferencia de más de 40 segundos sobre sus perseguidores más cercanos, lo que lo coloca prácticamente con el título en el bolsillo a falta de la última etapa.

La sexta etapa fue considerada una de las más decisivas de la carrera debido a su perfil montañoso. Durante los últimos kilómetros varios favoritos intentaron atacar, entre ellos Giulio Pellizzari y Matteo Jorgenson, pero Del Toro respondió con autoridad y remató con un sprint final que confirmó su dominio en la jornada.

El ciclista mexicano, de apenas 22 años, atraviesa una temporada extraordinaria. Antes de llegar a Italia ya había conquistado el UAE Tour y se había subido al podio en la Strade Bianche, resultados que lo colocaron entre las grandes promesas del ciclismo mundial.

Salvo una sorpresa en la última etapa, Del Toro se convertirá en el primer mexicano en conquistar la Tirreno-Adriático, una de las carreras por etapas más importantes del ciclismo europeo y parte del calendario UCI WorldTour.

La jornada final se disputará este domingo con un recorrido más corto y favorable para los velocistas, por lo que el mexicano solo necesitará evitar contratiempos para confirmar un triunfo que ya se perfila como uno de los logros más grandes del ciclismo mexicano en Europa.

El ciclista mexicano, de apenas 22 años, atraviesa una temporada extraordinaria. Antes de llegar a Italia ya había conquistado el UAE Tour y se había subido al podio en la Strade Bianche, resultados que lo colocaron entre las grandes promesas del ciclismo mundial.

Salvo una sorpresa en la última etapa, Del Toro se convertirá en el primer mexicano en conquistar la Tirreno-Adriático, una de las carreras por etapas más importantes del ciclismo europeo y parte del calendario UCI WorldTour.

La jornada final se disputará este domingo con un recorrido más corto y favorable para los velocistas, por lo que el mexicano solo necesitará evitar contratiempos para confirmar un triunfo que ya se perfila como uno de los logros más grandes del ciclismo mexicano en Europa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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