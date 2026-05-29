¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?

El registro aplica tanto para líneas prepago como pospago y contempla números nuevos, así como líneas que ya estaban activas antes de la entrada en vigor de la disposición.

Desde el pasado 9 de enero comenzó oficialmente en México el proceso obligatorio para registrar líneas telefónicas mediante la CURP , una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) con el objetivo de identificar a los titulares de cada número celular.

De acuerdo con autoridades, la medida busca combatir delitos relacionados con fraude telefónico, extorsión y uso irregular de líneas móviles.

Sin embargo, conforme avanzó el proceso, algunos usuarios comenzaron a reportar notificaciones relacionadas con registros desconocidos o dudas sobre si sus números realmente quedaron vinculados de forma correcta.

Ante ello, la CRT habilitó una plataforma para que cualquier persona pueda consultar qué líneas aparecen registradas con su CURP.

CÓMO REVISAR SI TU NÚMERO YA ESTÁ VINCULADO

Para verificar las líneas asociadas a una CURP, los usuarios deben ingresar al portal oficial de consulta habilitado por la CRT.

Dentro de la plataforma es necesario seleccionar la compañía telefónica correspondiente, como Telcel, Movistar, AT&T u otra operadora, y posteriormente elegir la opción “Consulta tus líneas”.

Después se debe capturar la CURP del titular para que el sistema muestre automáticamente los números telefónicos vinculados.

En algunos casos, las compañías también solicitan especificar si el registro corresponde a una persona física o moral.

El sistema fue habilitado para que usuarios puedan detectar posibles errores o registros irregulares relacionados con líneas que no reconocen.

La revisión puede realizarse completamente en línea y forma parte de las medidas de control impulsadas por las autoridades regulatorias de telecomunicaciones.

QUÉ HACER SI APARECEN NÚMEROS DESCONOCIDOS

Uno de los temas que más inquietud generó entre usuarios es la posibilidad de encontrar líneas telefónicas registradas con su CURP sin autorización.

En esos casos, la CRT informó que existe un procedimiento oficial para solicitar la desvinculación del número.

El trámite puede realizarse de manera presencial en Centros de Atención a Clientes o directamente en línea mediante el portal oficial.

Para hacerlo presencialmente es necesario presentar CURP e identificación oficial vigente, como la INE.

Mientras tanto, el proceso digital solicita ingresar datos personales, aceptar el aviso de privacidad, subir una identificación oficial y completar una prueba de vida antes de seleccionar la opción “Desvincular línea”.

Las autoridades señalaron que este mecanismo busca evitar posibles fraudes de identidad relacionados con el uso de números telefónicos.

QUÉ PASARÁ CON LAS LÍNEAS NO REGISTRADAS

La fecha límite para completar el registro obligatorio será el próximo 30 de junio de 2026.

A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido vinculadas correctamente con la CURP serán suspendidas temporalmente por las compañías telefónicas.

Esto significa que los usuarios no podrán realizar llamadas, enviar mensajes ni utilizar datos móviles mientras no regularicen el proceso.

No obstante, las líneas suspendidas conservarán acceso a llamadas de emergencia y comunicación directa con la operadora telefónica.

La CRT aclaró que la suspensión no será definitiva y que el servicio podrá reactivarse una vez que el titular complete correctamente el registro correspondiente.