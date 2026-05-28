INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo

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    INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
    El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades. FOTO: ARCHIVO

Conoce los requisitos legales para recibir este dinero extra en tu cuenta de nómina antes de que termine el mes.

Si eres un adulto mayor, tienes tu credencial del INAPAM vigente y sigues activo en el mundo laboral, esta información te interesa bastante. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha recordado que un sector específico de beneficiarios tiene derecho a recibir un depósito extraordinario en sus cuentas financieras. No se trata de un apoyo gubernamental extra ni de un bono de última hora, sino de un derecho laboral legítimo respaldado por la ley mexicana que debe cobrarse, a más tardar, el 30 de mayo de 2026.

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Este ingreso adicional corresponde a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, un beneficio anual muy esperado por la fuerza laboral en México. La Ley Federal del Trabajo establece que las empresas que generaron ganancias durante el año fiscal anterior tienen la obligación constitucional de repartir un porcentaje de esos ingresos entre sus empleados.

Para que un adulto mayor pueda acceder a este beneficio, es indispensable que forme parte del programa de Vinculación Productiva. Esta iniciativa del Gobierno de México ayuda a que las personas de la tercera edad se reincorporen al mercado laboral formal, asegurando que ocupen puestos con sueldos dignos, horarios flexibles y, por supuesto, todas las prestaciones de ley.

$!Este ingreso adicional corresponde a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades.
Este ingreso adicional corresponde a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. FOTO: ARCHIVO

¿Quiénes tienen derecho a cobrarlo este 30 de mayo?

El pago especial va dirigido exclusivamente a las personas de la tercera edad con credencial del INAPAM que trabajen bajo un esquema de subordinación formal. El requisito legal clave es haber laborado por lo menos 60 días durante el año fiscal anterior para asegurar el derecho irrenunciable a este cobro.

Ante las dudas y rumores que suelen circular en redes sociales, las autoridades han aclarado un punto muy importante: el INAPAM no es un banco ni realiza este depósito de forma directa. La responsabilidad absoluta de calcular y transferir este dinero recae en las empresas empleadoras.

Por esta razón, las utilidades llegarán directamente a la misma tarjeta bancaria en la que el adulto mayor recibe su salario quincenal o mensual. La recomendación principal es revisar con anticipación que la cuenta de nómina se encuentre activa y sin ningún bloqueo administrativo para que el dinero ingrese sin problemas de liquidez o retrasos.

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Finalmente, toma en cuenta los plazos legales según tu tipo de empleo. Si trabajas para una empresa constituida como persona moral, la fecha límite para recibir el pago es el 30 de mayo. En cambio, si tu patrón es una persona física con actividad empresarial, la legislación le otorga un margen de tiempo más amplio, extendiendo el plazo oficial hasta finales del mes de junio. Mantente atento a tus movimientos bancarios y haz valer tus derechos laborales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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