‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México
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Elementos del Ejército de México enfrentaron civiles armados, presuntamente vinculados con el cártel de Jalisco Nueva Generación
El 30 de mayo se reportó que grupos armados provocaron ‘narco bloqueos’ en diversos puntos del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Los incidentes ocurrieron tras un despliegue de elementos federales en contra del crimen organizado.
Testigos en las vías vehiculares reportaron que automóviles en llamas fueron posicionados para detener el tráfico en el municipio. La jornada de inseguridad procedió en un lapso desde las 12:30 del día.
Operativos militares del Ejército Mexicano acudieron al poblado de Aputzio de Juárez, sitio influenciado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se reportó que las autoridades recibieron acciones hostiles, las cuales se derivaron en un enfrentamiento armado.
Posteriormente, los bloqueos se organizaron en las entradas del poblado de Aputzio de Juárez, en la localidad de San Felipe de Los Alzati. Otros puntos que fueron bloqueados son la desviación hacia el municipio de Ocampo, en dirección a la población de Loma Larga, y la carretera Morelia-Zitácuaro.
Se detalló que en el municipio de Zitácuaro residen células pertenecientes a diferentes cárteles, como el CJNG, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.