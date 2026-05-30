‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México

El 30 de mayo se reportó que grupos armados provocaron ‘narco bloqueos’ en diversos puntos del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Los incidentes ocurrieron tras un despliegue de elementos federales en contra del crimen organizado.

Testigos en las vías vehiculares reportaron que automóviles en llamas fueron posicionados para detener el tráfico en el municipio. La jornada de inseguridad procedió en un lapso desde las 12:30 del día.

Operativos militares del Ejército Mexicano acudieron al poblado de Aputzio de Juárez, sitio influenciado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se reportó que las autoridades recibieron acciones hostiles, las cuales se derivaron en un enfrentamiento armado.