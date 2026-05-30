‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México

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    ‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México
    Narcobloqueos en Zitácuaro, Michoacán Vanguardia

Elementos del Ejército de México enfrentaron civiles armados, presuntamente vinculados con el cártel de Jalisco Nueva Generación

El 30 de mayo se reportó que grupos armados provocaron ‘narco bloqueos’ en diversos puntos del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Los incidentes ocurrieron tras un despliegue de elementos federales en contra del crimen organizado.

Testigos en las vías vehiculares reportaron que automóviles en llamas fueron posicionados para detener el tráfico en el municipio. La jornada de inseguridad procedió en un lapso desde las 12:30 del día.

Operativos militares del Ejército Mexicano acudieron al poblado de Aputzio de Juárez, sitio influenciado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se reportó que las autoridades recibieron acciones hostiles, las cuales se derivaron en un enfrentamiento armado.

Posteriormente, los bloqueos se organizaron en las entradas del poblado de Aputzio de Juárez, en la localidad de San Felipe de Los Alzati. Otros puntos que fueron bloqueados son la desviación hacia el municipio de Ocampo, en dirección a la población de Loma Larga, y la carretera Morelia-Zitácuaro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caos-en-la-autopista-manzanillo-colima-bloqueos-e-incendios-tras-fuerte-balacera-en-tecoman-IP20940769

Se detalló que en el municipio de Zitácuaro residen células pertenecientes a diferentes cárteles, como el CJNG, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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