Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México. De acuerdo con la fotografía del relacionista público Jorge Mejía Rivera compartida en redes, posando junto al exmandatario; sin embargo, no aclaró si la imagen es reciente. “La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan”, escribió Mejía Rivera en red social de Instagram. La fotografía fue posteada en redes sociales este miércoles 27 de mayo y habría sido tomada en un hotel del destino turístico de Estado de México.

La publicación ha generado más de 24 mil reacciones en Instagram y cientos de comentarios, entre los que se encuentran: “se ve traqueteado mi presi, dile que regrese a poner orden”; “el último presidente de México antes de la dictadura”; “que tiempos con Peña, gobernó como todo un Tlatoani y aparte nos hacía reír”. De acuerdo con el Linkedin de Mejía Rivera, fue exsecretario político municipal de Ixtapan de la Sal de 2020 a 2022, ahora, es el encargado de crear experiencias a la altura en la visita de los huéspedes

¿CÓMO ES EL HOTEL IXTAPAN SPAS RESORT? De acuerdo con la página de Hotel Ixtapan Spas Resort, una noche doble o sencilla depende de sí se ocupa una Junior Suite que está en 5 mil 350; una Villa Superior en 3 mil 485; mientras que una Villa Standard cuesta 3 mil 195. Los paquetes de spa todo incluido para una persona por noche cuesta 6 mil 550. Mientras que si se elige para dos personas cuesta 4 mil 295 pesos. Por el momento hay una promoción con descuentos del desde el 10 y 15%, a tres y 6 meses sin intereses. La estancia en el hotel incluye spa a la carta, algunos prometen equilibrar los canales de energía corporal a través de la técnica shiatsu y ayurveda, así como masajes linfáticos de origen hindú.

Además, aromaterapia y reflexología china. También se ofrece un masaje que estimula los “chacras”; otros son con acupresión y un vibrador GX-99 en el que se aplica frío para reafirmar. Hay servicio “balinés”, que consiste en la aplicación linfática de loofah exfoliante, seguido por un masaje de tejido profundo y aplicación de fango caliente. “La tradición balinés se caracteriza por dos masajistas coordinadas en tandem, agilizando las aplicaciones y enjuagues con hidro-presión”. Asimismo, el spa ofrece tratamientos para retardar el envejecimiento al aplicar ampolletas de elastina y placenta. Los costos por estos servicios oscilan entre los mil y los tres mil 630 pesos. También hay un parque acuático, jardines tropicales, meditación, gym, restaurantes.

APARICIONES DE EPN En septiembre de 2025, Peña Nieto apareció en un torneo de golf organizado para recaudar fondos contra el cáncer de mama, en la localidad de Madrid de San Lorenzo de El Escorial, ciudad en que reside desde que dejó el poder en 2018. En el evento a beneficio acudieron el extenista Rafael Nadal, futbolistas que jugaron en el Real Madrid como Iker Casillas y Raúl González, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, empresarios y figuras de otros ámbitos. En diciembre pasado, Enrique Peña Nieto fue visto en Metepec, municipio del Estado de México, cerca de las oficinas del SAT en avenida Las Torres, cuando un ciudadano le pidió una fotografía y la imagen circuló de inmediato en redes sociales. Según el periodista Mario Maldonado, el motivo del regreso está ligado a problemas de salud de la madre del exmandatario. Aurelio Nuño, ext itular de la SEP en el sexenio de EPN, confirmó en entrevista radiofónica que el exmandatario volvió al país tras años en el extranjero, aunque “no piensa hacer política, no vino a hacer política. Vino a ver a su familia, punto y se acabó”. (Con información de El Universal)

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