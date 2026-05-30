Cártel del noreste está en la mira de Trump

Desde que fue designado como organización terrorista por el presidente Donald Trump en febrero de 2025, las agencias de seguridad y dependencias financieras estadounidenses incrementaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes como los hermanos Miguel Ángel, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, extraditados luego de más de una década que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Tras el debilitamiento operativo y financiero de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, Estados Unidos tiene la mira puesta ahora en el Cártel del Noreste, la sanguinaria escisión de Los Zetas liderada por la familia Treviño Morales, que ejerce el narcoterror en la frontera con Texas.

El Departamento del Tesoro ha colocado en su lista negra a más de una docena de jefes de alto rango y socios del grupo criminal, entre los que destacan Abdón Federico Rodríguez García, “Cucho”, quien fuera segundo al mando del Cártel del Noreste y encargado del tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión.

Así como a Antonio Romero Sánchez, jefe de plaza en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como Franky Esqueda, encargado de las operaciones tácticas; Miguel Ángel de Anda Ledezma; Ricardo González Sauceda, lugarteniente de alto rango y brazo armado del Cártel del Noreste, respectivamente.

Apenas en abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó dos casinos establecidos en Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, utilizados por el Cártel del Noreste para lavar dinero, además de que bloqueó los activos en ese país de Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”, encargado del tráfico de personas por la llamada frontera chica; Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del “Z-40”; a Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos.

En México, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron hace unos días en el estado de Nuevo León a José Antonio Cortés Huerta, identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y presuntamente vinculada con el aseguramiento de un buque con huachicol fiscal en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Cártel del Noreste ha sido uno de los grupos criminales más violentos que ha operado en México, particularmente en la frontera de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con Estados Unidos, donde controla el tráfico de migrantes, armas, fentanilo, cristal, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, secuestro, extorsión, lavado de dinero, robo de combustible.

Las agencias estadounidenses como la DEA, FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza catalogan a la organización criminal como brutal, despiadada que recurre al narcoterrorismo y ataques a fuerzas de seguridad y funcionarios de distintos niveles para ejercer su control criminal en los territorios que domina.

Desde su creación en 2012, el Cártel del Noreste ha consolidado su dominio en regiones del noreste del país y las autoridades de México y Estados Unidos le atribuyen diversos hechos de violencia, como el ataque armado y con granadas al Consulado de EU en Nuevo Laredo, para intimidar a los diplomáticos estadounidenses por la detención de un cabecilla del Cártel del Noreste.

Actualmente mantiene una alianza con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa y se disputa el control de la llamada frontera chica con el Cártel del Golfo y diversas células delictivas como Zetas Vieja Escuela, Los Metros y Los Escorpiones.

El origen de la agrupación criminal

Después de años de ser la organización más temida y violenta del país, Los Zetas se fragmentaron y el golpe que lo cambió todo llegó en 2015, cuando las Fuerzas Armadas detuvieron a Omar Treviño Morales, “Z-42”, el último de los líderes históricos del grupo criminal fundado por el exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

Antes ya habían detenido a su hermano Miguel Ángel Treviño, “Z-40”, y abatido a Heriberto Lazcano, “El Lazca”. Sin cabezas, la estructura centralizada que los hizo poderosos se desmoronó y en el vacío de poder, la familia Treviño Morales y Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”, detenido en marzo de 2022, reorganizaron al grupo criminal y lo convirtieron en el Cártel del Noreste.

Según autoridades federales, dicho grupo criminal dejó atrás el origen militar de Los Zetas y se enfocó en retener Tamaulipas y Nuevo León, como sus principales bastiones, a través de la violencia extrema y narcoterror a sus rivales.

El Cártel del Noreste ya no tiene origen militar, pero su juego es ahora de dominio territorial en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con los mismos métodos de violencia que empleaban Los Zetas.

Según reportes de autoridades federales, Los Zetas se crearon a finales de los años 90 por el capo Osiel Cárdenas Guillén, quien ordenó reclutar militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano, con el objetivo de formar su escolta personal y un brazo armado de élite.

Arturo Guzmán Decena, “Z1”, fue su primer líder y tras su muerte, el liderazgo recayó en el hidalguense Heriberto Lazcano, “Z3” o “El Lazca” o “El Verdugo” o “El Muñeco”, quien aplicó tácticas de terror como decapitaciones y exhibición de cuerpos para imponer control territorial e intimidar a sus enemigos.

De acuerdo con los reportes, la ruptura con el Cártel del Golfo llegó tras la extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos en 2007.

Derivado de ello, en 2010 y en el marco de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Los Zetas se declararon independientes, iniciando una estela de sangre en el noreste del país por las pugnas con sus rivales del Cártel del Golfo.

En dicho periodo diversificaron sus delitos hacia la trata de personas, el robo de hidrocarburos y la extorsión, además de que cometieron diversos hechos de violencia como la masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010, ordenada por “La Ardilla” y el “Z42”, así como el incendio del Casino Royale en la ciudad de Monterrey.

La captura y muerte de sus líderes aceleró su declive. Lazcano fue abatido en 2012 por la Marina Armada y tras ello el mando pasó a los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z40”, y Omar Treviño Morales, “Z42”, quienes dentro del Cártel del Golfo pertenecían a la célula delictiva Los Cobra o “L”, detenidos en 2013 y 2015, respectivamente.

La presión del gobierno y las fracturas internas fragmentaron la estructura original, dando paso al Cártel del Noreste, una facción remanente leal a la familia Treviño.

El cambio de nombre buscó reorganizar al grupo y limpiar la imagen de Los Zetas, aunque conservaron las mismas tácticas de alta violencia.

Hoy, el Cártel del Noreste mantiene presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, dedicado al tráfico de drogas, armas, homicidios, secuestro y extorsión en alianza con La Mayiza, del Cártel de Sinaloa, en algunas zonas del país.

Acciones contra grupo criminal

Según la DEA, el Cártel del Noreste ha sido uno de los grupos más violentos.

El Departamento del Tesoro colocó en su lista negra a más de una docena de jefes de alto rango, como Abdon Federico Rodríguez, Cucho.

En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó dos casinos en Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, usados para lavar dinero.

Bloqueó los activos en EU de Eduardo Javier Islas, “Crosty”, encargado del tráfico de personas por la frontera chica. Bloqueó activos a Juan Pablo Penilla, abogado del “Z-40” y a Raymundo Ramos, activista de derechos humanos.

El Dato

2025 año en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al Cártel del Noroeste como organización terrorista.